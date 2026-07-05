Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
SpitseNOS
Siep Engelen

翻訳者：

シェリダ・スピッツェがNOSスタジオで周囲を驚かせた。「これが騒動にならないわけがない…」

ブラジル 対 ノルウェー
ブラジル
ノルウェー
ワールドカップ
シェリダ・スピッツェ

W杯ラウンド16ブラジル対ノルウェー前半は、NOSスタジオの分析では特筆すべき内容ではない。しかし、シェリダ・スピッツェのコメントはかなり過激だ。 

試合は今のところカウンター中心だ。ピエール・ファン・ホイドンクは「オランダ対モロッコでクライフが墓場でひっくり返ったなら、今夜はペレもそうだ」と切り出した。

「ブラジルは完全にカウンター一辺倒だ。かつて軽快な攻撃で魅了した姿は消え、今はアンチェロッティ流のイタリアン・タッチだ」とファン・ホイドンクは結論づけた。 

「彼らは高いクオリティを持つが、リスクを冒すことを恐れている。多くのチームがそうであるように」とファン・ホイドンクは指摘する。 一方、ユーリ・ムルダーもノルウェーのパス回しに苛立ちを隠せない。「ソルロートやハーランドがいるのに、フリーキックまでショートパスとは……前へ出てゴールを決めろよ！」

さらに追い打ちをかけたのはシェリダ・スピッツェ。「女子サッカーのテンポってやつね？」。司会のゲルト・ファン・ト・ホフは耳を疑った。「今、何て言ったの？！シェリダ・スピッツェ！」 

「いつも文句ばかり言ってるけど、これもひどい」とスピッツェ。ファン・ト・ホフは「波乱必至だ」と締めくくった。

広告

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー