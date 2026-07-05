W杯ラウンド16ブラジル対ノルウェー前半は、NOSスタジオの分析では特筆すべき内容ではない。しかし、シェリダ・スピッツェのコメントはかなり過激だ。

試合は今のところカウンター中心だ。ピエール・ファン・ホイドンクは「オランダ対モロッコでクライフが墓場でひっくり返ったなら、今夜はペレもそうだ」と切り出した。

「ブラジルは完全にカウンター一辺倒だ。かつて軽快な攻撃で魅了した姿は消え、今はアンチェロッティ流のイタリアン・タッチだ」とファン・ホイドンクは結論づけた。

「彼らは高いクオリティを持つが、リスクを冒すことを恐れている。多くのチームがそうであるように」とファン・ホイドンクは指摘する。 一方、ユーリ・ムルダーもノルウェーのパス回しに苛立ちを隠せない。「ソルロートやハーランドがいるのに、フリーキックまでショートパスとは……前へ出てゴールを決めろよ！」

さらに追い打ちをかけたのはシェリダ・スピッツェ。「女子サッカーのテンポってやつね？」。司会のゲルト・ファン・ト・ホフは耳を疑った。「今、何て言ったの？！シェリダ・スピッツェ！」

「いつも文句ばかり言ってるけど、これもひどい」とスピッツェ。ファン・ト・ホフは「波乱必至だ」と締めくくった。