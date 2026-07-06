W杯ラウンド16ブラジル対ノルウェー戦の前半は、NOSのスタジオ解説によると特筆すべき内容ではない。しかし、シェリダ・スピッツェのコメントは過激だった。

今のところ試合はカウンター中心だ。ピエール・ファン・ホイドンクは「オランダ対モロッコでクルイフが墓場でひっくり返ったなら、今夜はペレもそうだ」と切り出した。

「ブラジルはカウンター一辺倒だ。かつて軽快な攻撃で魅了した姿は消え、今はアンチェロッティ流のイタリアン・タッチだ」とファン・ホイドンクは結論づけた。

「彼らは高いクオリティを持つが、リスクを冒すことを恐れている。多くのチームがそうであるように」とファン・ホイドンクは指摘する。 一方、ユーリ・ムルダーもノルウェーのパス回しに苛立ちを隠せない。「ソルロートやハーランドがいるのに、フリーキックまでショートパスとは……前へ出てゴールを決めろよ！」

さらに追い打ちをかけたのはシェリダ・スピッツェ。「女子サッカーのテンポってやつね？」。司会のゲルト・ファン・ト・ホフは耳を疑った。「今、何て言ったの？！シェリダ・スピッツェ！」

「いつも文句を言ってるけど、これもひどい」とスピッツェ。ファン・ト・ホフは「これが物議を醸さないわけがない……」と締めくくった。