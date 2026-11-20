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ウクライナのレジェンド、アンドリー・シェフチェンコ氏が、トッテナムのウインガー、ミハイロ・ムドリクの主張に強く反発した。ムドリクは薬物検査で陽性となり、キャリアが停滞した経緯について訴えている。元ミラン、チェルシーのストライカーで、現在はウクライナサッカー協会を率いるシェフチェンコ氏は、協会に対する「根拠のない中傷」だとして主張を退けた。

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ムドリクのメルドニウムによる出場停止を巡り対立

対立の発端は、メルドニウムの検査で陽性となり、 チェルシーから期限付き移籍中の25歳が2024年11月から2026年7月までプレーできなかった ことにある。ムドリクは当初、4年間の出場停止処分を受けたが、アンチ・ドーピング規則違反を認めた後、処分は解除された。

YouTubeチャンネル『Guest of Gordon』で、ムドリクは 検査で陽性となった責任は代表チーム側にあると主張 。ウクライナサッカー協会（UAF）が事案の詳細を漏らし、復帰を遅らせたと非難したほか、シェフチェンコ氏からはほとんど支援を受けられなかったと述べた。これに対し、UAF会長のシェフチェンコ氏は、ムドリクの代理人側が、責任を引き受ける職員を探すよう協会に繰り返し求めていたと主張した。

代表チームを非難するムドリクにシェフチェンコ氏が反論

一連の問題について、ムドリクは、禁止薬物が体内に入ったのはウクライナでしかあり得ないと訴えた。「ウクライナ代表チームの環境や状況のことだ。決して起きてはならないことだった。おそらく公にはまだ話していなかったが、今ここで話す。メルドニウムのような薬は聞いたこともなかった。東欧でしか手に入らない薬だ。私の体内に入ったとすれば、ウクライナでしかあり得ない。イングランドにはそのような薬はない」

さらに、これは「代表チームの合宿中だったことを示している」と付け加えた。代表チームに責任があると考えているのかと問われると、「そうだ、その通り」と明言した。

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シェフチェンコ氏は、こうした主張を直ちに否定した。「ミハイロ・ムドリクの非難について、私の立場を表明したい。UAFとウクライナ代表チームに対して強い言葉が向けられた。誠実かつプロフェッショナルに仕事をしている我々の職員に対する、根拠のない中傷だ」

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責任を負う人物を探すよう求められたとする件について、シェフチェンコ氏は、公式の調査で協会に対する疑惑は否定されたと強調した。「そのような提案は我々の仕事の原則に反する。ミハイロの代理人側が行った非難は、数々の調査と確認を経ても、証拠による裏付けも立証も得られなかった。調査と、WADAおよびイングランドサッカー協会との最終的な和解合意が、それを裏付けている」

チェルシーが求めた医療上の措置とWADAの調査結果

シェフチェンコ氏はまた、ムドリクが2023年1月に最大8800万ポンドの移籍金でチェルシーへ移籍した後、厳格な予防措置が導入されたことも明らかにした。チェルシーはUAFに書簡を送り、代表活動中にムドリクへ薬を投与しないよう求めていた。「代表チームのスタッフはその要請に従った」とシェフチェンコ氏は語る。「セルヒー・レブロフ監督も、ミハイロが個人的に雇う専門家2人を合宿に同行させ、一緒に活動させることに同意した。彼らはミハイロの日課と回復を管理し、日常的なことも手助けしていた」

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協会は調査を通じて全面的に協力したとしており、シェフチェンコ氏は最後にムドリクへ直接、要求を突きつけた。「UAFはこの件で必要な確認をすべて行った。ムドリクの代理人側には求められた情報を提供し、この件に取り組む人々とも連絡を取り続けた。

ミハイロに自分の言葉を裏付ける証拠があるなら、提示してほしい。証拠がないのであれば、非難を公に撤回し、誠実さとプロ意識に疑問を投げかけた相手に謝罪することを求める」

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最後通告で代表との溝が長期化する恐れ

WADAとイングランドサッカー協会がすでに懲戒手続きを終えた今、立証責任はムドリクにある。25歳が主張を裏付ける新たな証拠を示さない限り、公に撤回するか、ウクライナのサッカー界の指導部との関係悪化を決定的にするか、厳しい選択を迫られる。

この対立は、2026年7月に出場停止から復帰し、 トッテナムへの期限付き移籍中に勢いを取り戻そうとしている ムドリクにも、望ましくない影を落としている。