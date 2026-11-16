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元GKジーダが、レアル・マドリー所属の同胞エンドリッキが1月にミランへ加入する可能性に含みを持たせた。

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冬の移籍市場はまだ始まってもいないが、エンドリッキの名前は早くも大きな話題となっている。イタリアでは、ミランとローマが次の1月の移籍市場でレアル・マドリーからの期限付き移籍を実現しようと争っている。その獲得をめぐって議論も巻き起こり、どちらのクラブがより強く加入を後押しできるかという競争にもなっている。

こうした中、ミランの元GKネルソン・ジーダも発言した。エンドリッキと同じブラジル出身のジーダは、イタロ・ガルビアーティ杯の会場でSkyの取材に応じ、まずミランの成長に言及。続いてエンドリッキを称賛し、彼か別のブラジル人選手が近いうちにミランのユニフォームを着ることを願った。

成長を続けるミラン：「ミランは少しずつ成長している。リーグ戦では好調だし、まだもっとできると思う。一方、カップ戦ではまだ足りないものがある」



エンドリッキはロマンリオを思わせる：「エンドリッキは私にとって素晴らしい選手だ。プレーを見ると、少しロマーリオを思い出す。ロマーリオは小柄だが、ペナルティーエリア内では決定的な仕事をする。エンドリッキも出場機会を得たときにはゴールを決めている」

ブラジル人選手のミラン加入を願う：「彼はレアル・マドリーでも代表でも本当に活躍できると思う。ただ、ミランに来られるのであれば……。私としては、ブラジル人選手が近いうちにイタリアのリーグで再びプレーし、ミランのユニフォームを着てくれることを願っている」