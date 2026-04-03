「ジーザス」が鍵…5つ星のチームが歴史的な記録で勝利の誇りを取り戻す

アル・ナスルは、金曜日の夜に行われたリーグ第27節の試合でアル・ナジュマを5-2で下し、ロシェン・プロリーグにおいて歴史的な記録を達成した。これにより、「アル・アワミ」は今シーズンの力強い復活と、引き続き素晴らしいパフォーマンスを見せていることを証明した。

ポルトガル人監督ジョルジェ・ジェズスの率いるチームは勝ち点70を積み上げ、ロシェン・リーグの首位をキープし、ヒラルとの差を一時的に6ポイントに広げた。

サッカー統計サイト「オプタ」によると、アル・ナスルはプロ化が始まった2008-2009シーズン以来、ロシェン・リーグにおける自身の最長連勝記録に並んだ。

アル・ナスルは13連勝を達成し、2013年11月から2014年2月にかけて記録した快挙を再現した。

この快進撃の立役者は、今シーズン開幕時に指揮を執って以来、困難な局面においても勝利と安定をもたらし、「アル・ナセル」の真価を取り戻したポルトガル人監督ジョルジェ・ジェズスだ。

「アル・アハリー」は、ロシェン・リーグのタイトル奪還に向けた道のりを歩み続けることを目指している。ナジュマ戦では、復帰を果たしたポルトガル代表のクリスティアーノ・ロナウドが2ゴールを挙げる活躍を見せた。