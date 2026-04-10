ジローナ監督が、物議を醸したムバペのプレーを解説

ジローナのミシェル・サンチェス監督は、ラ・リーガ第31節のレアル・マドリード戦を1-1で終え、チームのパフォーマンスに満足を示した。ベルナベウで奪った1ポイントは極めて貴重だと強調した。

試合後、サンチェスは「レアル・マドリードは高いポテンシャルで多くのチャンスを作ったが、我々はよく守った。この1点は非常に価値がある」と語った。

さらに「彼らの先制点後は厳しい状況だったが、トマス・リマーの個人技で同点にできた。ここで勝ち点1を得るには大きな努力が必要だった」と語った。

また、レアル・マドリードの選手数人と話したとし、「彼らは第2戦で逆転できる力を持っている。スペインサッカーのためにも勝ち上がってほしい」と語った。

交代については、ボール保持者への圧力を強める意図があった。「5-4-1も考えたが、アベルとブライアンを投入して圧力をかけ続けた。カウンターなしで失点したくなかった」と説明した。

レマールについては「素晴らしい選手で、ライン間の動きが秀逸だが、もっと得点を意識してほしい。後半は積極的にプレーし、チームに大きく貢献した」と語った。

また、ヴィトール・リースとキリアン・エムバペの間の物議を醸した場面については、「私は距離があったためよく見えなかった。ヴィトールは意図的な動きはなかったと言い、試合はクリーンで実効プレー時間も長かった」と述べた。