リールのFWオリヴィエ・ジルーは、アルゼンチン代表のスターたちがキャプテンのリオネル・メッシと接する姿勢を称賛した。

これは、2026年W杯グループリーグ第2戦でアルゼンチンがオーストリアを2-0で下し、メッシが2得点を挙げた直後の発言だ。

ジルーはBBCのインタビューで「メッシのチームメイトは常に彼を探し、彼のためにプレーしている。それは大きな名誉だ」と語った。

また、「チームメイトはメッシに大きな尊敬を抱いており、彼とプレーできることは大きな特権だ」と続けた。

彼らはピッチで全力を尽くし、2大会連続の優勝へすべてを捧げる覚悟だ」と語った。

また「メッシはかつてないほど決定力が高まっており、年齢を重ねるにつれてさらに成長し、輝きを増し続けている」と続けた。

さらに「アルゼンチン代表では2試合で5得点を挙げ、現時点でチームの唯一の得点源だ。彼は常に適切な位置に完璧なタイミングでいる」と続けた。

さらに「メッシは常にピッチ中央でプレーを組み立て、試合のリズムをコントロールしている」と結んだ。

一方、メッシのライバルであるクリスティアーノ・ロナウドはポルトガル代表で危機に直面している。一部のチームメイトが彼を「海の国」の伝説と認めず、対立が生じているためだ。