ジルクゼーがマンチェスター・ユナイテッドの親善試合で主役を演じる

マンチェスター・ユナイテッドはプレシーズンマッチでBKローゼンボリに快勝した。ノルウェーで行われた一戦で、マイケル・キャリック率いるチームは0-5で力の差を見せつけた。アウェーのマンチェスター・ユナイテッドでは、ジョシュア・ザークツィーが主役となった。

下部組織出身で、昨季もトップチームでプレーしていたシェイ・レイシーが、マンチェスター・ユナイテッドに先制点をもたらした。ペナルティーエリア内にドリブルで侵入すると、ファーサイドへ鮮やかに決めて1-0とした。

イングランドの強豪がロ―ゼンボリをさらに突き放したのは後半に入ってからだった。ジョシュア・ザークツィーはマークに来た相手をかわすと、その後GKもかわして流し込み、2-0とした。

その後、マンチェスター・ユナイテッドは19歳のジェイコブ・ダベニー、そしてハリー・アマスの得点でさらにスコアを広げた。

試合終盤にはイーサン・ウィリアムズがファーで5点目を押し込み、これがそのまま試合終了のスコアとなった。

マンチェスター・ユナイテッドは新たなプレミアリーグのシーズンに向けた準備期間で、この後もパリ・サンジェルマン、アトレティコ・マドリー、リーズ・ユナイテッド、そしてACミランと対戦する。8月22日にはハル・シティとのアウェーゲームでシーズンが幕を開ける。







