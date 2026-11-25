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ドルトムントのMFジョーブ・ベリンガムが、チャンピオンズリーグのアーセナル戦で相手を苦しめた戦術的指示を明かした。21歳のベリンガムによると、コーチ陣はアーセナルの守備陣に身体的な弱点を見いだし、ロンドンでの試合の流れを変えたという。

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アーセナルが序盤を支配も、ドルトムントが反撃

ロンドンでの前半はアーセナルが支配し、ヴィクトル・ギェケレシュの序盤の鮮やかな一撃で先制した。ホームチームは前半のうちに勝負を決められるだけのチャンスをつくったが、折り返し時点でのリードはわずか1点だった。

後半のドルトムントは一変した。フィジカルを生かしたマンツーマンの戦い方で、徐々にアーセナルから主導権を奪取。マクシミリアン・バイアーがその巻き返しに報いる同点ゴールを決めた。

さらにベリンガムが至近距離から決め、ドルトムントは勝利まであとわずかに迫ったが、オフサイドの判定で得点は認められなかった。その後まもなく、21歳のベリンガムと、彼が狙いを定めていたマイルズ・ルイス＝スケリーはともに交代した。

ベリンガム、ルイス＝スケリーを狙ったコーチ陣の指示を明かす

ベリンガムはAmazon Prime Videoに対し、ルイス＝スケリーとの空中戦で鍵となる組み合わせに気づいたドルトムントのコーチ陣を称賛。体格の大きなDFと競り合うよりも、このアーセナルの選手を相手にするほうが前線へボールを運びやすかったと説明した。

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「コーチの一人が、僕の相手はマイルズ［ルイス＝スケリー］だと教えてくれた。ロングボールについては、ミスマッチとは言いたくないけど、明らかに僕のほうが体が大きい。相手がガブリエウやエズリ［コンサ］だったら、ロングボールの競り合いに勝つのはもう少し難しかったと思う」

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ベリンガムは、自身の体格を生かすことで相手の圧力を和らげられたとも語った。「高さの面では少し有利だと思った。何度かヘディングでボールをつなぎ、チームを前へ押し上げることができた」

多彩な戦術と紙一重の判定が印象づけたドルトムントの戦い

ドルトムントの巻き返しは、ロングボールだけによるものではなかった。空中戦に加え、より確実なボール保持と組織的な守備で勝ち点1を獲得。ベリンガムは、チームがあらゆる局面でうまく対応したことを称えた。

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「うまく変化をつけられた。短くつないでボールを保持し、攻守の切り替え時の守備もずっと良くなった」とMFは語った。

イングランドの地に戻り、終盤の決勝ゴールでそれを飾る寸前だっただけに、オフサイドの判定は悔しかったという。「がっかりしている。最近は少し運がない。イングランドに戻った今日、決められていたらよかったのに」

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ブンデスリーガ首位のドルトムント、ロンドンでの粘りを次につなげられるか

ロンドンから持ち帰ったチャンピオンズリーグの貴重な勝ち点1は、ブンデスリーガ首位のドルトムントが築いてきた勢いをさらに強めるものだ。序盤の激しい圧力に耐え、強豪を相手に試合中に対応できたことで、有効性を示した戦術的な手本も得た。

ベリンガムにとって、今後の課題は好パフォーマンスをゴール前での決定的な結果につなげることだ。至近距離からの一撃がわずかな差で取り消された21歳は、ドルトムントの戦いが続く中、次こそ幸運に恵まれることを願うだろう。