アーセナルが序盤を支配も、ドルトムントが反撃
ロンドンでの前半はアーセナルが支配し、ヴィクトル・ギェケレシュの序盤の鮮やかな一撃で先制した。ホームチームは前半のうちに勝負を決められるだけのチャンスをつくったが、折り返し時点でのリードはわずか1点だった。
後半のドルトムントは一変した。フィジカルを生かしたマンツーマンの戦い方で、徐々にアーセナルから主導権を奪取。マクシミリアン・バイアーがその巻き返しに報いる同点ゴールを決めた。
さらにベリンガムが至近距離から決め、ドルトムントは勝利まであとわずかに迫ったが、オフサイドの判定で得点は認められなかった。その後まもなく、21歳のベリンガムと、彼が狙いを定めていたマイルズ・ルイス＝スケリーはともに交代した。
ベリンガム、ルイス＝スケリーを狙ったコーチ陣の指示を明かす
ベリンガムはAmazon Prime Videoに対し、ルイス＝スケリーとの空中戦で鍵となる組み合わせに気づいたドルトムントのコーチ陣を称賛。体格の大きなDFと競り合うよりも、このアーセナルの選手を相手にするほうが前線へボールを運びやすかったと説明した。
「コーチの一人が、僕の相手はマイルズ［ルイス＝スケリー］だと教えてくれた。ロングボールについては、ミスマッチとは言いたくないけど、明らかに僕のほうが体が大きい。相手がガブリエウやエズリ［コンサ］だったら、ロングボールの競り合いに勝つのはもう少し難しかったと思う」
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ベリンガムは、自身の体格を生かすことで相手の圧力を和らげられたとも語った。「高さの面では少し有利だと思った。何度かヘディングでボールをつなぎ、チームを前へ押し上げることができた」
多彩な戦術と紙一重の判定が印象づけたドルトムントの戦い
ドルトムントの巻き返しは、ロングボールだけによるものではなかった。空中戦に加え、より確実なボール保持と組織的な守備で勝ち点1を獲得。ベリンガムは、チームがあらゆる局面でうまく対応したことを称えた。
「うまく変化をつけられた。短くつないでボールを保持し、攻守の切り替え時の守備もずっと良くなった」とMFは語った。
イングランドの地に戻り、終盤の決勝ゴールでそれを飾る寸前だっただけに、オフサイドの判定は悔しかったという。「がっかりしている。最近は少し運がない。イングランドに戻った今日、決められていたらよかったのに」
ブンデスリーガ首位のドルトムント、ロンドンでの粘りを次につなげられるか
ロンドンから持ち帰ったチャンピオンズリーグの貴重な勝ち点1は、ブンデスリーガ首位のドルトムントが築いてきた勢いをさらに強めるものだ。序盤の激しい圧力に耐え、強豪を相手に試合中に対応できたことで、有効性を示した戦術的な手本も得た。
ベリンガムにとって、今後の課題は好パフォーマンスをゴール前での決定的な結果につなげることだ。至近距離からの一撃がわずかな差で取り消された21歳は、ドルトムントの戦いが続く中、次こそ幸運に恵まれることを願うだろう。