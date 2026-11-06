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ジョベ・ベリンガムがキャリアで初めてイングランド代表のAチームに招集された。トーマス・トゥヘル監督は、BVBでのベリンガムの目覚ましいパフォーマンス向上を評価した。

ベリンガムは今季の開幕以降、ドルトムントの中盤で欠かせない存在となり、最近はジョーイ・フェールマンとともに好調ぶりを見せている。一方、フェリックス・ヌメチャは精彩を欠く場面が多かった。

ベリンガムは先日、バイエルンとの一戦で、ドルトムントのユニフォームを着て戦った中でこれまで最高のパフォーマンスを見せた。非常に活発に動き、攻撃でも何度も危険な場面を作った（SPOX評価2）。

「彼は本当にフィジカルが高いレベルにある。それがよく分かる」と、スポーツディレクターのオーレ・ブックも試合後に称賛した。「彼は周りと十分に渡り合えるし、試合の流れにも対応できる。試合が長く続いても、なお力があり、質の高いプレーができる」。40歳のブックはさらに、「最初の数回なら、このレベルの選手は誰もができる。だが彼は、試合を通して多く走りながら、質の高いプレーを続けられる」と語った。ベリンガムは「大舞台にふさわしい」選手であり、そのことをバイエルン戦で示したという。

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トゥヘル、イングランド代表のスター選手にも厳しい姿勢を維持

ドルトムントでの初シーズンと比べてパフォーマンスを大きく向上させたベリンガムは、その報いを受けた。これまでU-21代表での出場しかなかったジョベが、初めて弟のジュードとともにイングランド代表の活動に臨む。

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トゥヘル監督は、21歳のベリンガムをクロアチア（11月12日）とW杯王者スペイン（11月15日）とのネーションズリーグに向けたメンバーに招集した理由について、「彼はチームに加わり、A代表で自分をアピールする機会を得る。これまでに多くの試合に出場しており、ドルトムントでも好調だ。だから、我々のメンバーに入るに値する」と説明した。

一方、トゥヘル監督はベリンガムを招集する一方で、著名な選手にも容赦しない方針を維持した。マンチェスター・シティのフィル・フォーデンとコール・パーマーは、今回もメンバーから外れている。一方、ワールドカップでメンバーから外された際にイングランドで激しい議論を呼んだトレント・アレクサンダー＝アーノルドは、今回も招集された。