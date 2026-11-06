ジョーブ・ベリンガムに大きな称賛。ドルトムントのスターがキャリア初の経験

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ジョーブ・ベリンガムがキャリアで初めてイングランドのA代表に招集された。トーマス・トゥヘル監督は、BVBで明確な成長を見せているベリンガムを評価した形だ。

ベリンガムは今季開幕以降、ドルトムントの中盤に欠かせない存在となり、最近はヨーイ・フェールマンとともに際立った好調ぶりを見せている。一方で、例えばフェリックス・ヌメチャは精彩を欠くプレーが目立った。

ベリンガムは先日のバイエルンとの大一番で、ドルトムント加入後最高のプレーを披露。精力的に動き、攻撃面でも何度も相手の脅威となった（SPOX採点：2）。

「彼のフィジカルは本当にトップレベルだ。それは見れば分かる」と、スポーツディレクターのオーレ・ブックも試合後に称賛した。「十分に渡り合えるし、試合の流れに入っていくこともできる。そして試合が少し長引いても、正確にプレーする力がまだ残っている」。40歳のブックはさらに、「試合序盤の場面なら、このレベルの選手は誰でもできる。だが彼は試合を通して豊富な運動量を保ち、それでも正確にプレーできる」と語った。ベリンガムは「大舞台にふさわしい」選手だという。それを、この若手はバイエルン戦で証明した。

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トゥヘル、イングランド代表スター選手への厳しい姿勢を継続

ドルトムントでの1年目と比べて明確に向上したベリンガムが得たものは、初めて兄ジュードとともにイングランド代表に合流する機会だ。これまではU-21代表でしかプレーしていなかった。

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「彼には代表に加わり、A代表で存在感を示す機会が与えられる。すでに多くの試合を経験し、ドルトムントでも好調だ。だから我々の一員となるに値する。兄弟そろって招集されたのは素晴らしい話だ」。トゥヘル監督は、クロアチア（11月12日）、ワールドカップ王者スペイン（11月15日）とのネーションズリーグに向けて21歳を招集した理由をこう説明した。

一方、トゥヘル監督はベリンガムを招集する傍ら、著名な選手にも容赦しない厳しい方針を貫いた。マンチェスター・シティのフィル・フォーデンとコール・パーマーは、今回もメンバーから外れた。一方、トレント・アレクサンダー＝アーノルドは、ワールドカップのメンバーから外されたことをめぐりイングランドで激しい議論が起きていたが、再び招集された。

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メンバーを率いるのは、特別な記録の達成を目前に控えるバイエルンのスター、ケインだ。現在、ケインの代表出場数は125試合で、かつてのGKピーター・シルトンと並んでいる。11月にも単独の記録保持者となる見込みだ。「彼が成し遂げていることは信じられないほど素晴らしい」とトゥヘル監督はケインについて語った。「彼がバロンドールを受賞するのは当然だし、次のイングランド代表戦で126試合出場の記録保持者になる。それは彼のプロ意識と姿勢を証明している」