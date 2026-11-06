ジョーブ・ベリンガムがジュードとともにイングランド代表入り、代表史上22組目の兄弟に

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ドルトムントのMFジョーブ・ベリンガムが、11月に行われるクロアチア、スペインとのUEFAネーションズリーグの試合に向け、イングランドA代表に初招集された。21歳のジョーブは兄ジュード・ベリンガムとともに招集され、兄弟そろってイングランド代表でプレーした選手たちの限られた顔ぶれに名を連ねる目前に迫っている。

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ジョーブ・ベリンガム、兄ジュードとともにトゥヘル監督の代表メンバー入り

ドルトムントのMFジョーブ・ベリンガムが、トーマス・トゥヘル監督によってイングランドA代表に初招集された。21歳のジョーブは、クロアチア、スペインとのUEFAネーションズリーグに向けて選出された25人のメンバーに名を連ねた。

かつてイングランドU-21代表でキャプテンを務めたジョーブは、兄ジュード・ベリンガムとともにA代表に加わる。

ジョーブがデビューを果たせば、ベリンガム兄弟はイングランドA代表でともに出場記録を持つ22組目の兄弟となる。

近年のイングランド代表の兄弟：チャロバー、ネヴィル、チャールトン

Getty Images

ベリンガム兄弟に先立ち、DFトレヴォ・チャロバーとナサニエル・チャロバーは、トレヴォが2025年6月のセネガル戦でデビューしたことで、イングランド代表でプレーした21組目の兄弟となった。ナサニエルが記録した唯一の代表出場は、2018年に3-2で勝利したスペインとのネーションズリーグの試合だった。

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チャロバー兄弟以前に、ともにプレーした最後の兄弟はギャリー・ネヴィルとフィル・ネヴィルだった。フィルは1996年にデビューしてギャリーと代表で合流し、2人は2007年までともにイングランド代表でプレーした。

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さらにさかのぼると、ワールドカップ優勝を経験したボビー・チャールトンとジャック・チャールトンが、それぞれ1958年と1965年にデビュー。イングランドの歴史的な1966年の優勝を支えた。

イングランド代表でプレーした兄弟の全一覧

歴代の名簿には22組のきょうだいが名を連ねる。イングランド男子A代表でプレーした顔ぶれは以下の通りだ。

19世紀と初期の先駆者： チャーリー・クレッグとウィリアム・クレッグ、ウィリアム・ローソンとハーバート・ローソン、ヒューバート・ヘロンとフランク・ヘロン、アルフレッド・リトルトンとエド・リトルトン、アーネスト・バンブリッジ、チャーリー・バンブリッジ、アーサー・バンブリッジ（唯一の3兄弟）、アーサー・カーシャムとハリー・カーシャム、フレッド・ハーグリーヴスとジャック・ハーグリーヴス、アーサー・ウォルターズとパーシー・ウォルターズ、アルフ・ドブソンとチャーリー・ドブソン、チャーリー・シェルトンとアルフ・シェルトン、ロバート・トップハムとアーサー・トップハム、チャーリー・ペリーとトム・ペリー、フランク・フォーマンとフレッド・フォーマン、チャールズ・ウィルソンとジェフリー・ウィルソン、バーティー・コーベットとレックス・コーベット。

チャーリー・クレッグとウィリアム・クレッグ、ウィリアム・ローソンとハーバート・ローソン、ヒューバート・ヘロンとフランク・ヘロン、アルフレッド・リトルトンとエド・リトルトン、アーネスト・バンブリッジ、チャーリー・バンブリッジ、アーサー・バンブリッジ（唯一の3兄弟）、アーサー・カーシャムとハリー・カーシャム、フレッド・ハーグリーヴスとジャック・ハーグリーヴス、アーサー・ウォルターズとパーシー・ウォルターズ、アルフ・ドブソンとチャーリー・ドブソン、チャーリー・シェルトンとアルフ・シェルトン、ロバート・トップハムとアーサー・トップハム、チャーリー・ペリーとトム・ペリー、フランク・フォーマンとフレッド・フォーマン、チャールズ・ウィルソンとジェフリー・ウィルソン、バーティー・コーベットとレックス・コーベット。 20世紀： フランク・オズボーンとレグ・オズボーン、クレム・スティーブンソンとジョージ・スティーブンソン、ジャック・スミスとセップ・スミス、ボビー・チャールトンとジャック・チャールトン（1958～70年）、ギャリー・ネヴィルとフィル・ネヴィル（1995～2007年）。

フランク・オズボーンとレグ・オズボーン、クレム・スティーブンソンとジョージ・スティーブンソン、ジャック・スミスとセップ・スミス、ボビー・チャールトンとジャック・チャールトン（1958～70年）、ギャリー・ネヴィルとフィル・ネヴィル（1995～2007年）。 現代：ナサニエル・チャロバーとトレヴォ・チャロバー（2018年、2025年）、ジュード・ベリンガムとジョーブ・ベリンガム（2020年、2026年）。

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スライド4：イングランド代表、ネーションズリーグでの目標達成を狙う

イングランドは11月12日木曜日にウェンブリーでクロアチアを迎え、続く11月15日日曜日にはスペインに遠征し、メトロポリターノ・スタジアムで対戦する。

グループCで2位につけるイングランドは、クロアチア戦で敗れなければ、翌年3月のネーションズリーグ準々決勝進出が決まる。

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トゥヘル監督率いる代表メンバーは来週初めに集合する。ジョーブとジュードは、イングランドサッカーにおける兄弟の歴史に新たな一章を刻もうとしている。