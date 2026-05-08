金曜日の午後、ジョーティ・モキオがコンゴ民主共和国代表を選択することが明らかになった。アヤックスの選手は声明で経緯を説明した。

モキオはインスタグラムにコンゴ代表のユニフォーム姿の写真を投稿し、「この決断は軽々しいものではない。ベルギーはピッチ内外で多くのものを与えてくれた。いつまでも感謝する」と綴った。

声明では、コンゴとの絆が深まったと明かし、「理屈ではなく、心での決断」と語った。

コンゴ民主共和国は52年ぶりに本大会に出場し、コロンビア、ポルトガル、ウズベキスタンと同じ組に入った。モキオは出場したいが、FIFAの規定が壁になっている。

しかし彼はベルギー代表として公式戦に出場済みで、FIFA規定によりコンゴ代表としてW杯に出場できるかは不透明だ。モキオは「規定上、実現するかは分からない。それでも招集があれば準備はできている」と『デ・テレグラーフ』に語った。

インスタグラムでは「短期的なチャンスではなく、長期的なビジョンとキャリアへの思い、そして国を超えた連帯感から生まれた決断だ」と綴り、FIFAの規定を尊重すると付け加えた。

最後に、18歳の選手は「私は心も魂もコンゴ人だ。このユニフォームで新たな章を綴る」と語った。

@jorthy.24