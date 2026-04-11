「ジョーティ・モキオが賢いなら、あの経営陣とは決別するだろう」

ヘンク・スパーンは、ジョーティ・モキオがアヤックスと契約延長したことを喜んでいる。ヘット・パロール紙のコラムニストである彼は、自身のコラムでその喜びを伝えている。

コーナー「スパンが点をつける」ではモキオに8点を付けた。スパンは「通常、Transfermarktには各選手のエージェント情報が載っているが、モキオのページには何も記載されていない」と指摘した。

スパーン氏は、以前法外な年俸要求という根拠のない噂が立ったモキオが、自らヨルディ・クライフを訪ね残留の意思を示した点を評価している。

「炎のような舌による批判が収まった今、幸いなことに、疑いの余地のない彼のサッカーの能力だけで再び評価できるようになった。一筆で、その苛立ちは吹き飛んだ」とスパーンは述べる。

ただ、彼は「残留を決めたのは本人にとって何よりだ。マネジメントとは縁を切るべきだが、それが家族なら話は別だ」と忠告する。

モキオの契約は2027年半ばまで残っていたため、アヤックスは今夏売却して利益を得ようとしていた。しかし、その必要はなくなった。木曜日、クラブはモキオがヨハン・クライフ・アレナで2031年半ばまでの新契約にサインしたと発表した。

アヤックスは2024年冬、KAAゲントからモキオをフリー移籍で獲得。当時ベルギー代表1試合出場だった彼は、PSVとの競争の末にアヤックスを選んだ。