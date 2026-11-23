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冬の移籍市場を前に、パリ・サンジェルマンへの重圧が増している。攻撃陣が新たな打撃を受けるなか、クラブは欧州で活躍する複数のウイングの動向を追い続けている。

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ルイス・エンリケ監督は、デジレ・ドゥエの負傷という大きな痛手を負った。ドゥエは土曜日に右膝の前十字靭帯を断裂し、今月中に手術を受ける予定で、残りのシーズンを棒に振ることになる。チームは10月21日にも、同じ負傷でジョージア代表のフヴィチャ・クヴァラツヘリアを失っており、サイドの主力2人がシーズン終了まで不在となる。

この2人の負傷により、パリの首脳陣は穴埋めのために複数の選択肢を検討することになる。1つは、現在フランスの1部または2部でプレーする選手の獲得を認める、いわゆる「ジョーカー枠」の活用だ。もう1つは来年1月の冬の移籍市場の開幕を待つことで、こちらはクラブが選べる解決策の幅を広げることになる。

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ルイス・エンリケはドゥエの負傷について次のように語った。「難しい状況だが、これがプロ選手の人生だ。移籍市場にはまだ選択肢があるが、自分の選手がケガをするのを見るのは好きではない。デジレ・ドゥエのメンタリティを考えれば、彼が2倍強くなって、これまで以上に強くなって戻ってくることは分かっている。心配はしていない。これはすべてのサッカー選手が乗り越えなければならないことだ」

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スペイン人指揮官は冬の移籍市場まで、サイドで限られた選択肢しか持たない。ミカ・ゴッツ、クエンティン・ンジャントゥ、マグネス・アクリウシュに加え、典型的なストライカーが不在のためセンターフォワードで起用してきたフェラン・トーレスとウスマン・デンベレを本来のポジションに戻すことも可能だ。

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パリ・サンジェルマンが以前から注目している選手の1人が、アブデサマド・エザルズリだ。先日のセビージャとのアンダルシア・ダービーでは本来の出来に及ばなかったものの、レアル・ベティスに2-0のリードをもたらしたアントニーのゴールをアシストした。モロッコ人ウイングは今季ここまで13試合で4ゴール1アシストと、好調なスタートを切っている。

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この数字は昨シーズンの延長線上にある。エザルズリは昨シーズン、43試合で15ゴール13アシストを記録し、2024-2025シーズンには49試合で9ゴール5アシストを挙げた。契約解除金は6000万ユーロで、そのうち84％をレアル・ベティスが受け取り、残る16％にあたる960万ユーロはバルセロナに入る。

パリは同選手を注視しているが、元代理人、レアル・ベティス、そして新たなアドバイザーは以前、接触の存在やエザルズリにスペインのクラブを離れる意思があることを否定している。しかし、フランスのクラブが直面する新たな状況が、この案件を再び動かす可能性もある。選手を巡っては別の動きもあり、スペイン紙『マルカ』によると、スポーツ仲裁裁判所はエザルズリに対し、正当な理由なく契約を解除したとして、元代理人側に23万ユーロ以上を支払うよう命じたという。

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別の選択肢：ベティスがエザルズリのパリ移籍を拒んだら？

フランス紙『レキップ』は、パリが検討しうるもう1つの、より迅速な選択肢として、リーグ・アンの規定が認める「ジョーカー枠」を挙げている。この制度では、通常の2つの移籍期間以外に選手を1人獲得することが可能で、その条件はフランスの1部または2部のクラブで選手登録されていることだ。これにより、パリ・サンジェルマンは1月を待たずに国内で代役を探すことができる。また、限定的な例外のケースでは「メディカル・ジョーカー」による獲得も可能で、主なものはGKまたはその控えの死亡や重傷、さらに一定の医学的・規定上の条件のもとでのフランス代表活動中の選手の負傷だ。したがって、ドゥエの負傷によって、パリがこの仕組みを使ってエザルズリのような外国の選手を獲得する権利が得られるわけではなく、同選手の獲得は冬の移籍市場の開幕を待つことになる。

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