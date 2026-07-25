ジョーイ・フェールマン「G-Starは全面広告について僕に嘘をついた」

ジョーイ・フェールマンは『デ・テレグラーフ』の取材で、先月物議を醸したG-Starの広告を振り返った。その件について人々がどう思おうと、自分はまったく気にしていないという。

フェールマンは前回のワールドカップで、当時の代表監督ロナルド・クーマンから招集されなかった。指揮官によれば、フェールマンの性格は「変わっている」というものだった。

PSVのMFは、オランダ代表のワールドカップ初戦、日本戦（2-2）の前日に、「Jeans with character」というスローガンが書かれたG-Starの全面広告に登場した。

フェールマンによれば、そのスローガンをめぐっては誤解があったという。「あれは単にG-Starのスローガンなんだ。大きな誤解だったけど、面白い反応ももらったよ」

フェールマンの地元フォレンダム出身の同選手によると、その広告は取り決めとは別の日にオンライン公開されたという。「日本戦の3日後に掲載すると言われていたんだ。前日じゃなかった」

「向こうは本当にうまくやったよね。今なら皮肉と受け取る人もいただろうけど、僕はいいジョークだと思った。それに、みんながどう思うかなんてまったく気にしていない」