ボルシア・ドルトムントは、ほとんど信じ難い形でヴェルダー・ブレーメン相手に2-0のリードを手放した。ニコ・コバチ監督率いるチームは試合終了10分前に先制し、その直後にはジョーイ・フェールマンのアシストから2-0とした。終了間際にルドヴィト・ライスが1点を返すと、アディショナルタイムにはフェールマンの不用意なファウルがきっかけとなり、ニクラス・フュルクルクに同点弾を許した。スコアは2-2となった。

ドルトムントではフェールマンがベンチスタートとなった。オランダ代表の同選手は、試合終了20分前にジョーブ・ベリンガムに代わって投入された。ヴェルダーではオランダ人のユリ・レーへールとライスが守備的な中盤を形成した。

前半は決定機が非常に少なかった。ジグナル・イドゥナ・パルクのファンが先制点を本気で期待できたのはハーフタイムが近づいてからで、マルセル・ザビツァーのFKはクロスバーを直撃し、FWマクシミリアン・バイアーの至近距離からのシュートもGKカール・ハインに阻まれた。

ハインは後半に入ってからも、セルー・ギラシ、ニコ・シュロッターベック、イーサン・ヌワネリのシュートを次々と防ぎ、ドルトムントをいら立たせ続けた。ヴェルダーにも元ドルトムントFWフュルクルクを通じて得点のチャンスがあったが、グレゴール・コベルの伸ばした足を越えてボールを送ることはできなかった。

それでも試合終了10分前、ドルトムントがついに均衡を破った。途中出場のコンスタンティノス・カレツァスが絶妙なボールをギラシーへ送り、そのギラシーがさらに元PSVのファビオ・シウバへ落とした。ポルトガル人FWの当たり損ないのシュートは、ダニエル・スベンソンに触られてそのままゴールへ吸い込まれた。1-0となった。

均衡が破れ、しかもその大部分はフェールマンの働きによるものだった。元PSVの同選手はCKをファーサイドのシュロッターベックの頭へ正確に送り届け、これで勝負が決まったかに思われた。フェールマンにとってはこれがブンデスリーガ初アシストだった。

それでもドルトムントは、なおもすべてを手放してしまった。ドルトムントはライスにあまりにも大きなスペースを与え、ハールレム出身の同選手にポストの内側をたたくシュートを決められた。アディショナルタイムは6分取られ、その中でよりによってフュルクルクが同点ゴールを決めた。

フェールマンはミッチェル・ヴァイザーへの遅れた対応で、ゴールから約23メートルの危険な位置でFKを与え、さらにこのプレーでイエローカードも受けた。マルコ・グリュルのクロスにフリーのフュルクルクが頭で合わせ、古巣相手に感情を爆発させて喜んだ。2-2となった。



