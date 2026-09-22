ジョーイ・フェールマンが、2年の不在を経てオランダ代表のメンバーに復帰した。ボルシア・ドルトムントのMFは『デ・テレグラーフ』の取材に対し、「自分の国のためにプレーできるのが本当に楽しみです」と語った。

フェールマンは、ロナルド・クーマンから長く無視されていたとは感じていない。シャビの前任者について、こう話している。「いいえ。僕は素晴らしい移籍を果たしましたし、自分にとってはオランダ代表でまた新たなスタートです。だから、なぜそこを振り返る必要があるんでしょうか？ まったく意味がありません」

元PSVのこの選手は、代表監督としてのシャビについて、すでにある程度のイメージを持っているようだ。「何度かミーティングがあって、どうやってやっていくのか、彼がどう見たいのかを明確にしてくれました。かなりプレースタイルについて話そうとしていて、ボール保持時にどうやっていくかについても多く話していますし、それは良くて明確なことだと思います」

フェールマンは、まだシャビとじっくり話したわけではないという。「いいえ。彼と個人的に話はまだしていません。でも、彼は自分について見てきたものをもとに、自分を選んでくれたのだと思います。楽しくて美しいサッカーができればと思っています。楽しみにしています」

オランダ代表に復帰したフェールマンは、ネーションズリーグ初戦の相手であるドイツ戦で、木曜日に出場時間を得ることを願っている。とりわけ、そこでドルトムントのチームメート数人と顔を合わせることになるからだ。

「あいつら相手に数分でもプレーできたらいいですね。というのも、フェリックス・ヌメチャやニコ・シュロッターベックと、もうロッカールームでその話をしていたんです。3日後にまた彼らと対戦できたら面白いでしょう」とフェールマン。すでにPSVとドルトムントの違いも感じているという。

「僕たちは先週、ホームでパーダーボルンと対戦しました。PSVでエールディビジの下位チームとホームで戦うのとは違います。そこには大きな違いがあります。レベルの面でもそうですし、選手の中身という点でもそうです。プレッシャーのかけ方や、1対1で全力で来るところもですね」と守備的MFは締めくくった。