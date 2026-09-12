ジョーイ・フェールマンとボルシア・ドルトムントが快勝、フェリックス・ヌメチャの見事なオーバーヘッドも後押しに

ボルシア・ドルトムントは土曜午後、今季ブンデスリーガ3試合目も勝利で飾った。本拠地で昇格組のSCパーダーボルン07を3-0で下し、元PSVのファビオ・シルバとフェリックス・ヌメチャ（2得点）のゴールで力の差を見せつけた。

ドルトムントではジョーイ・フェルマンが先発出場した。オランダ人MFにとって、ブンデスリーガではこれが初先発。直近ではHEBCハンブルク（DFBポカール）とビジャレアル（チャンピオンズリーグ）戦で、すでにスタメン入りしていた。

ホームチームは開始5分で先制した。ファビオ・シルバが裏へ抜け出し、GKナウエル・ノルをかわして1-0を流し込んだ。

その後もドルトムントは、フェルマンのシュート（ノルがセーブ）やジョブ・ベリンガムのシュート（わずかに枠外）で追加点に迫った。一方、パーダーボルンはラウリン・クルダが鋭いシュートをサイドネットに突き刺した。

前半終盤にはセルー・ギラシが2度ゴールネットを揺らしたように見えた。まずはループシュート、その直後にはヘディング。しかし、いずれの得点もオフサイドで取り消された。

後半に入っても主導権を握ったのはドルトムントだった。イーサン・ヌワネリ、ベリンガム、ギラシが追加点の好機を逃した一方で、パーダーボルンは反対側のピッチでほとんど対抗できなかった。

途中出場のヌメチャは終了10分前、見事な切り返しからのファーへのシュートでついに2-0とした。数分後にはマルセル・ザビッツァーがクロスバーを直撃。それでも3点目は生まれた。ヌメチャが圧巻のオーバーヘッドで決め、3-0の最終スコアを刻んだ。