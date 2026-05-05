ジョーイ・フェールマンがPSVを退団へ：彼がもたらすべき金額はこれだ

『Voetbal International』は火曜、ジョーイ・フェールマンがPSVで最後の数カ月を過ごしていると報じた。27歳のMFは約2000万ユーロで移籍できるとされている。

クラブウォッチャーのティム・リーダイク氏によると、ヴィールマンの意向は明確だ。「彼は再びトップ5のリーグでプレーすることを望んでおり、フェネルバフチェをはじめ複数のクラブから具体的なオファーがあったことを踏まえると、来夏こそ移籍の絶好のタイミングだ」

「フェールマンとは契約上の取り決めがあるため、PSVは契約書に明記された金額以上の条件を提示できない。その金額はおそらく2000万ユーロ前後だ」とリーダイク氏は語る。

PSVとの契約は2028年半ばまで残っている。Transfermarktが算定する市場価値は2700万ユーロだ。

PSVは2022年にSCヘーレンフェーンから600万ユーロで獲得し、国内8冠に貢献した。

PSVでは公式戦195試合に出場し31得点67アシストを記録している。

テクニカルディレクターのアーネスト・スチュワート氏は、複数のMF補強が必要だと語っている。フェールマンとサイバリの代替も検討される見込みだ。