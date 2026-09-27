ジョーイ・フェールマンがオランダ代表のチームメートを絶賛「彼はその点で世界一だ」

ジョーイ・フェールマンはセルビア対オランダの後、Vandaag Insideのノア・ファーレの取材に応じ、オランダ代表のチームメートの優れた資質を称賛した。

ファーレは、今夏にフォレンダマーがボルシア・ドルトムントへ移籍したあと、かつてのPSVでのチームメートであるフース・ティルと再び一緒にプレーできることについて、どう感じているのかを尋ねた。

「彼が招集されたときは飛び上がるほどうれしかった。そもそも僕たちは本当にすごくいいチームだと思うし、みんな仲もいい。ピッチでもそれは見えていると思うよ」と、27歳のMFは答えた。

その後、ファーレはピッチ上でのティルとフェールマンの強い連係について強調した。「彼は背後への動きを見抜く力が本当に優れている。僕にとってはもちろん最高だよ」

「僕がフリーでボールを持てば、必ず誰かが背後へ走ってくれる。そこに関しては彼が一番だ」と、フェールマンは67分にライアン・フラーフェンベルフに代わって途中出場したティルを称えた。

ティルがピッチに入ってからわずか数分後、いきなり重要な仕事を果たした。メックス・メールディンクの決勝ゴールでは、PSV所属の彼がアシスト役となった。

攻撃的MF兼ストライカーのティルは、AZのFWに短くボールを預けると、そのメールディンクがボールを運び、そのままファーサイドへ滑り込ませて1-2とした。最終的にメールディンクの2ゴールが、ネーションズリーグでのオランダ代表のセルビア戦勝利に十分なものとなった。