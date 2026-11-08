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ライブ
imago-sport-1085705677.jpgANP
Bart DHanis
翻訳者：

ジョーイ・コーイ、FCトゥウェンテ対アヤックスの試合直後に一人に容赦なく責任を押し付ける

FCトゥウェンテ対アヤックス（2-2）の試合後、主審のジョーイ・コーイはVARに不満を抱いていたという。マイク・フェルウェイが伝えた。『デ・テレグラーフ』紙のアヤックス担当記者によれば、主審は悪態をつきながら自身の更衣室に入った。

FCトゥウェンテとアヤックスの一戦は、70分間にわたってコーイの判定の下で順調に進んでいたが、そこから事態は一変した。1-2の場面で、トゥウェンテのペナルティーエリア内にいたワウト・ヴェグホルストの手にボールが当たった。

コーイは当初、プレー続行としたが、VARのデニス・ヒグラーから映像を確認するよう促された。そのためにプレーを止めたタイミングが悪かった。ちょうどソフィアン・アムラバトが自陣のペナルティーエリア内でボールを失ったところだった。

結局、コーイは判定を変えず、アヤックスにPKは与えられなかった。両チームとも不満を示した。その後、アディショナルタイムには、CKの場面でラミズ・ゼルーキがルーカス・ロサに一瞬つかまれた。ゼルーキは倒れたが、コーイはここでもプレー続行とした。

ヒグラーから再び連絡が入り、コーイはもう一度ピッチ脇で映像を確認。今度はVARの見解を採用し、トゥウェンテにPKを与えた。ワウト・ヴェグホルストがこれを決め、最終スコアは2-2となった。

試合後、コーイはVARとの連携に不満を抱いていた。フェルウェイは「デ・フロルシュ・フェステのスタジアム内部で印象的な場面があった。ジョーイ・コーイが自身の更衣室に入る際、『クソVAR』と叫んだのだ。デニス・ヒグラーはその言葉を受け止めるがいい」と伝えた。

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