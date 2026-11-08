ジョーイ・コーイの不可解な判定が相次ぎ、アヤックスはトゥウェンテで首位浮上を逃す

アヤックスは日曜午後、VriendenLoterijエールディビジの首位に立つことができなかった。FCトゥウェンテとのアウェー戦は2-2の引き分けに終わった。トゥウェンテの同点ゴールは後半アディショナルタイム、ワウト・ヴェグホルストがPKから決めた。

アヤックスは先週木曜のFCミッティラン戦、先週のAZ戦と同様、トル・アロコダレのゴールで早い時間帯に先制した。ナイジェリア人ストライカーは相手選手の上から頭で合わせ、開始わずか3分で0-1とした。

その後はトゥウェンテが主導権を握った。ダーン・ロッツのヘディングシュートはマルク・テア・シュテーゲンの正面を突き、続くシュートは大きく外れた。ソンドレ・オルヤセーテルのシュートはアーロン・バウマンにブロックされた。

一方、アヤックスは攻守の切り替えからチャンスをつくる。この日好プレーを見せていたオスカル・グローフがペナルティーエリア内のジョルティ・モキオにつなぐ。フリーでシュートを打てたモキオだったが、ボールは大きく枠を越え、リードを広げる機会を逃した。

前半終了が近づくと、トゥウェンテはさらに攻勢を強めた。オルヤセーテルは2度にわたってテア・シュテーゲンに阻まれ、ユネス・タハも素早いカウンターからシュートを放ったが、ドイツ人GKの壁を破れない。アディショナルタイムにはオルヤセーテルのシュートがニアポストに当たり、ロビン・プロッペルのヘディングシュートはわずかに枠を越えた。

後半もトゥウェンテは攻勢を続けた。開始からわずか数秒でダウダ・ワイドマンがテア・シュテーゲンの守るゴールを狙ったが、シュートは枠を外れた。

トゥウェンテが攻め続けるなか、66分にはアヤックスが試合展開に見合わない形で0-2とリードを広げる。途中出場のラヤン・ブニダがペナルティーエリアの外からシュートを放ち、GKヨエル・ドロメルを破った。

しかし、アヤックスが2点差を保てた時間は短かった。2分後、ディース・ヤンセがコーナーキックのボールを誤って自陣のゴールにヘディングで入れてしまい、1-2となった。

その後は信じがたい場面が立て続けに起きた。ソフィアン・アムラバトが自陣のペナルティーエリア内でボールを失ったが、ジョーイ・コーイ主審は、ワウト・ヴェグホルストが自陣のペナルティーエリア内でハンドを犯した疑いについてVARの映像を確認するため、プレーを止めた。

映像を確認したコーイ主審は、アヤックスにPKを与えないと判断した。これにトゥウェンテは激怒した。アムラバトがボールを失った後、得点できた可能性があったためだ。

結局、トゥウェンテはアディショナルタイムに同点に追いついた。ルーカス・ローザがラミズ・ゼルキをつかんだとして、PKを獲得。アルジェリア人MFのゼルキが倒れた場面についてVARが介入し、PKが与えられた。ヴェグホルストがこれを決め、試合は2-2で終了した。