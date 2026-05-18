「ジョーイ・クーイのSCヘーレンフェーンからアヤックスへの移籍は愚の骨頂だった」

日曜のSCヘーレンフェーン対アヤックス戦でジョーイ・クーイが主審を務めたことについて、マイク・フェルヴェイは「理解できない」と語った。これに対し『デ・テレグラーフ』のヴァレンティン・ドリーセンは同意しない。

「審判委員長はジョーイ・クーイをこの試合に割り当てるべきではなかった。だが、その話は来シーズンに持ち越そう」とポッドキャスト『Kick-Off』で語った。「アヤックスに文句を言う理由はない。あれほどひどいプレーをするなら、PKの有無やピッチの状態の悪さを言い訳にして隠れるべきではない。」

「だが、あの審判起用は愚の骨頂だった」と34歳のクーイに対する見解を強調する。「彼にはどう転んでもうまくいかない。もしPKを与えていれば、フランク・デ・ブールの義理の息子がアヤックスに易しいPKを与えたと批判されただろう。与えないままなので、今は批判の的になっている」

「マイクはパラレルワールドに住んでいる。私は誰からも聞いていない」とドリッセンは即座に反論。フェルウェイは「彼はSNSを見ていない」と返したが、ドリッセンは「現実を見て自分で判断する。SNSは不要だ」と譲らなかった。 それに、ジョーイ・クーイは私にとって中立の存在だ。フランク・デ・ブールの義理の息子であろうとなかろうと。彼はアヤックスで役職に就いていない。」

フェルウェイは「彼の誠実さを疑っているわけではない。だが、彼自身がKNVBに『私にはどうやってもうまくいかない』と言うべきだ」と続けた。それでもドリーセンは動じず「誰に対してうまくいかない？ガルシアか？彼はアヤックス混乱の一因だ」と切り返した。

アヤックス監督の怒り

試合後、ガルシア監督は激しい雨にもかかわらずアヤックスにPKを与えずプレーを続行させたクーイ主審の判定に強い不満を示した。 「試合を中断しないのは審判の敬意不足だ。ファンはまともなサッカーを見られなかった。第4審判に訴えたが返答はなかった」とアヤックス監督はESPNに語った。

『デ・テレグラーフ』紙のフェルヴェイ記者は、オランダサッカー協会（KNVB）に状況を照会した。KNVBは「試合の一時中断や中止は主審の判断であり、天候を考慮すれば中断も可能だったが、主審は試合を続行することを選んだ」と説明した。