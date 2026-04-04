ジョーイ・ヴィールマン、親友のジャーディ・スハウトンの重傷と見られる怪我に心を痛める

ジェルディ・スハウトンの一見重そうに見える膝の負傷は、親友でありチームメイトのジョーイ・フェールマンに大きな衝撃を与えた。PSVがFCユトレヒトに4-3で勝利した後も、このミッドフィールダーの顔には祝賀ムードはほとんど見られなかった。フェールマンはESPNに対し、スハウトンの負傷について「ひどい」と語った。

フィリップス・スタディオンで行われた試合の後半、ユトレヒトのFWヨアン・カトリンとの一見無害に見える競り合いで、シューテンに不運が襲った。シューテンは右足を不運にも着地させ、すぐに膝に異常を感じた。

シュートンは両手で顔を覆い、駆けつけた医療スタッフに事態の深刻さを伝えた。PSVの選手はストレッチャーでピッチから運び出された。2ヶ月余りで開幕するワールドカップは、17回の代表経験を持つ彼にとって、今は遥か遠くに感じられるだろう。

「ひどいことだ」と、ヴィールマンは記者ミラン・ファン・ドンゲンとの会話の冒頭で語った。「彼は僕にとって最高の仲間の一人でもある。本当に大したことないことを願っているが、彼は確かに痛みを感じていた。今はお祝いムードだが、そのことが常に頭の片隅にあるんだ。」

PSVは、ロスタイムにクーハイブ・ドリウエシュが決勝ゴールを決め、4-3でユトレヒトに勝利した。紆余曲折の試合だった。2位フェイエノールトが日曜日にFCヴォレンダム戦で勝てなければ、PSVは公式に27度目のオランダ王者となる。

「馬鹿げた話に聞こえるかもしれないが、彼が祝賀のパレードに参加できることを願っている」と、フェールマンもまた、シュートンにとってW杯出場は現実的ではないと考えているようだ。「そうでなければ、ただ単に相棒がいないことになる。それは本当に最悪だ。」

シュートンは、ロナルド・クーマン代表監督が率いるワールドカップ代表メンバー入りがほぼ確実視されていた。クーマン監督は直近の国際試合期間中、彼を2試合に出場させた。ノルウェー戦では9分間プレーした後、数日後にはエクアドル戦でフル出場を果たした。