PSV対FCトゥエンテ戦（5-1）直後、ジョーイ・フェールマンはESPNのカメラの前でロナルド・クーマンを批判した。オランダ代表監督は2026年W杯の55名予備登録にこのPSVMFを選ばなかった。

「オランダでそれを予想していたのは僕だけだったと思うよ」とヴィールマンはため息交じりに語り始めた。「いつも『君の性格は良くない』なんて言う記者会見ばかり開いていたら、いつかは僕もうんざりしちゃうよ」

「もう本当にうんざりだ。あいつは好きにすればいい…」とフェールマンは言葉を濁した。「誰を招集するかは彼の自由だが、それなら『別の選択をする』と素直に言えばいい。性格が悪いなんて言い訳は止めてほしい。欧州選手権では何も悪いことはしていないし、その後2年も代表から外されていたんだから。」

「毎回、あの会見を見るのはうんざりだ」とフェールマン。代表監督との話し合いも「もう電話が来ても構わない」と拒絶した。

「理由が分からない。クラブのチームメートも疑問に思っている。代表のフィジオ・セラピストのジェルディ・スハウテンも『何かあったのか』と聞いてくるが、本当に分からない。もし何かあれば私が言う。だが全く見当がつかない」

「実力不足ならまだしも、『性格に問題がある』と言われるのは納得できない。W杯は私だけのものじゃない。選ばれるか、それだけだ」

「僕は招集されないんだ」とフェールマンは続ける。「みんな自発的に代表入りし、自国を想って戦っている。僕もそうしたいと思っていたが、今の監督の下では叶わない。でも、それでいい。試合は見に行くよ。彼らとは良い関係だから、絶対に応援する。」