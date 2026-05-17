PSV対FCトゥエンテ戦（5-1）直後、ジョーイ・フェールマンはESPNのカメラの前でロナルド・クーマンを容赦なく批判した。オランダ代表監督は2026年ワールドカップに向けた55名の予備登録メンバーにPSVのこのMFを選ばなかった。

「オランダでそれを予想していたのは僕だけだったと思うよ」とヴィールマンはため息交じりに語った。「いつも『君の性格は良くない』なんて言う記者会見ばかり開いていたら、いつかはうんざりするよ」

「もう本当にうんざりだ。あいつはさ…」とフェールマンは言葉を濁した。「誰を招集するかは彼の自由だが、それなら『別の選択をする』と素直に言えばいい。性格が悪いなんて言い訳は止めてほしい。欧州選手権では何も悪いことはしていないし、その後2年間も代表から外されていたんだ」

「毎回、あの会見を聞くのはうんざりだ」とフェールマン。代表監督との話し合いも望んでいないという。「電話が来ても構わないが、出ないかもしれない」

「理由が分からない。クラブのチームメートも疑問に思っている。代表のフィジオ・セラピストのジェルディ・スハウテンも『何かあったのか』と聞いてくるが、本当に分からない。もし何かあれば私が言う。だが全く見当がつかない」

「もし私の実力を理由に招集したくないなら構わない。でも「性格に問題がある」とは言わないでほしい。ワールドカップは私だけの大会じゃない。招集されるかされないか、それだけだ」

「僕は招集されないんだ」とフェールマンは続ける。「みんな自発的に代表を目指し、国を思う気持ちは同じ。僕もそうなりたかったが、今の監督の下では難しい。でも、それでいい。試合は見に行くよ。彼らとは良い関係だから、絶対に応援する。」