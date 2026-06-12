「ジョーイ・ヴィーマン、欧州トップクラブが注目」

イタリア王者インテルは、PSVのジョーイ・フェールマン獲得の可能性を探っている。ただし、その前に選手1名を売却する方針だ。

PSVは2022年からアイントホーフェンでプレーし、2028年半ばまで契約を結ぶヴィールマンに2500万～3000万ユーロの移籍金を要求すると報じられている。一方、Voetbal Internationalは、このヴォレンダム出身の選手には2000万ユーロの違約金条項があり、契約期間中でも移籍可能と伝えている。

昨季はリヴァプール、ブレントフォード、フェネルバフチェが獲得目前まで進んだが、本人はトルコ移籍を直前で取りやめた。

ただし、インテルの関心はASローマが獲得を狙うダヴィデ・フラッテシの去就次第。フラッテシが移籍すれば、ヴェールマンは本格的に候補に浮上する。

同メディアはフェールマンを「エールディヴィジで最も活躍する選手の一人」と評価。PSVでの公式戦41試合で8ゴール15アシストを記録し、ピーター・ボス監督率いるチームは3年連続のリーグ制覇を達成した。

フェールマンはオランダ代表のW杯最終メンバーから外れ、本人は不満を漏らした。

彼がオランダ代表として最後にプレーしたのはEURO 2024で、オーストリア戦では好パフォーマンスを見せたものの、クーマン監督に早々に交代させられた。最後の出場は1-2で敗れたイングランドとの準決勝だった。