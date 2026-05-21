ジョーイ・ヴィーマン、ロナルド・クーマンへの暴言で厳重処分

ロブ・ヤンセンは、ジョーイ・フェールマンの態度や発言に不満だ。フェールマンは先週末、PSVの中盤選手としてロナルド・クーマン監督の代表落選決定に率直な意見を述べた。

「ジョーイ・フェールマンが失望しているのは当然だが、もっと違う反応を示すべきだった」とヤンセンは番組『KieftJansenEgmondGijp』で語った。 それは「正しさ」の問題ではない。高慢な態度ではなく、笑顔で対応すべきだ。「この監督の下ではプレーしない」「家族と気楽に休暇を過ごす」といった態度ではなく。」

たまには傷ついた姿を見せろ。落選したら「本当に辛い、もううんざりだ」と言え。あの「フン」という態度も忘れずにな。ジョーイ・ヴィーマンはまだ大した選手じゃないんだ。

「彼は君が言う通りだけど、それを表に出したくないんだ。やっぱり『タフなジョーイ・フェールマン』を演じたいんだろう」とEURO 2024で代表引退となったこのMFについて、レネ・ファン・デル・ハイプが語った。「まあ、いいじゃないか」

「彼が高レベルでプレーし始めたのはまだ2年だ」とヤンセンは主張を曲げない。ウィム・キーフトは「同じことが起きたら確かに辛い。だが『残念だ』と受け止め、それ以上は考えない」と語った。

最後にヤンセンは「落胆を示せないのか。代表に選ばれず残念だということを」と自身の意見を強調した。

フェールマンの反応

ヴェールマンは日曜のESPNでクーマンを強く批判。「もううんざりだ。あいつはさっさと……」と語り、言葉を濁した。 「招集は監督の自由だが、「自分は別の選択をする」と正直に言えばいい。性格の問題などと言い訳するな。EURO中に悪いことはしていないし、その後2年も代表に呼ばれていない」

これに対しクーマン監督は翌日Ziggo Sport『Rondo』で「選手は意見を言う権利がある。だが私としてはこれで終わりだ。この展開が不愉快か？ まあ、もう少しうまくやれたかもしれない」と語った。