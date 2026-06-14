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Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Jonathan van Haaster

翻訳者：

ジョン・マクギンのゴールでスコットランドがハイチに勝利

ハイチ 対 スコットランド
ハイチ
スコットランド
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スコットランドはグループCの重要な一戦で、フォックスボロにてハイチに1-0で辛勝した。前半にジョン・マクギンの強烈なシュートが決勝点となった。スコットランドは精彩を欠いたが、モロッコとブラジルが所属する同グループで首位に立った。勝ち点3を得た「タータン・アーミー」は決勝トーナメント進出へ好位置につけた。

カールエンス・アルクス（元ヴィテッセ）やルーベン・プロヴィデンス（アルメレ・シティ）を先発したハイチも、序盤は積極的に攻めたが得点は奪えなかった。

しかしスコットランドの攻撃力が徐々に上回り、ベン・ガノン＝ドークの創造性から決定機が続いた。スコット・マクトミネイのシュートはポストを叩いたが、スコアは動かない。

30分、ガノン＝ドークの鋭いクロスをアダムスが触りきれず、こぼれたボールをマクギンが押し込み先制。0-1。

この失点後もハイチは熱意を持って攻めたが、イシドールとピエロの2トップは機能せず。スコットランドはピンチを凌ぎ、1点リードで前半を終えた。

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スコットランドは追加点を狙わず、ハイチも決定機を作れないまま時間が進んだ。

それでも試合終盤、ピエロにフリーヘディングの絶好機が訪れる。しかしこれは枠を外れ、試合は1－0で終了。スコットランドが辛勝した。

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