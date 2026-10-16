KNVBの検察官が、ジョン・ファン・ブーケリングに30カ月の資格停止処分を求めていることが、木曜夜の懲戒審理で明らかになった。ファン・ブーケリングは重傷害で告発されている。

ジョン・ファン・ブーケリングは、アマチュアサッカーの強豪対決、アイセルメルフォーゲルス対GVVVのハーフタイム中に重傷害を負わせたとして告発されている。フェイエノールトやNECなどでプレーした元選手は、アイセルメルフォーゲルスのキエルモ・デュマイの顔を殴ったとされる。

数週間前、スポルトパルク・デ・ウェストマートで事態は大きく悪化した。スコアが0-2の状態で両チームがロッカールームに向かったが、そこで問題が起きた。RTVユトレヒトによると、デュマイは選手用トンネルに入る際、顔を殴られたという。

デュマイは大きな被害を受けた。写真では顔が血まみれになり、歯を数本失っている様子が確認できた。今回、ファン・ブーケリングが加害者とされていることが明らかになった。彼はGVVVで、兄のデニス・ファン・ブーケリングのアシスタントコーチを務めている。

その後、GVVVは声明を発表し、ファン・ブーケリングを即時解雇することを決めた。「クラブの理事会は試合終了直後に対応し、出来事と関係者の役割について慎重な調査を開始しました。現時点で得られている情報に基づき、理事会は、ヘッドコーチのデニス・ファン・ブーケリングとアシスタントコーチのジョン・ファン・ブーケリングが、直ちにGVVVでの業務を行わないことを決定しました」

「さらに理事会は、両者との協力関係を継続するための十分な基盤はないと結論づけました」。これにより、両指導者がアマチュアクラブを去ることが明らかになった。

ジョン自身が監督を務めていたフェルプのSCフェルウェズームも、この事件を受けて彼を解雇した。検察官の求めが認められれば、ファン・ブーケリングは今後2年半、ベンチで指揮を執ることができなくなる。裁定は近く下される見通しだ。