フェイエノールトやNECなどでプレーした元FWジョン・ファン・ブーケリングが、アマチュアサッカーの注目カード、アイセルメールフォーヘルス対GVVVのハーフタイム中に重大な暴行を加えたとして非難されている。ファン・ブーケリングは、アイセルメールフォーヘルスの選手クイエルモ・ドゥマイの顔を殴ったとされている。

土曜日の午後、スポルトパルク・デ・ウェストマートでは事態が完全に収拾不能となった。0-2のスコアで両チームがロッカールームへ向かったところで問題が発生した。RTV Utrechtによると、ドゥマイは選手用トンネルに入る際に顔を殴られたという。

その結果、彼は大きな被害を負った。写真では、ドゥマイの顔が血まみれになっており、数本の歯を失っている様子が確認できる。今回、加害者はファン・ブーケリングだと明らかになった。彼はGVVVで弟デニス・ファン・ブーケリングのアシスタントコーチを務めている。

「ドゥマイはジョン・ファン・ブーケリングが殴ったと言っている。まるでストリートファイターのように殴りかかった」と、アイセルメールフォーヘルスのヴィレム・レウスハイス監督はRTV Utrechtに語った。「うちの選手たちが続行を望まなかったのは当然だ。とても恐ろしいことだった」

GVVVは声明を通じてこの件に反応した。「GVVVの理事会は、アウェーでのアイセルメールフォーヘルス戦における前半終了後の一連の出来事を深く遺憾に思っている」と記されている。

「GVVVは起きたことと一線を画し、これを強く非難する。理事会は、発生した状況の詳細がさらに判明し次第、適切な措置を講じる」

この夏、ドゥマイはGVVVからアイセルメールフォーヘルスへ移籍した。そのため古巣との対戦だった。今回の出来事を受け、アイセルメールフォーヘルスは試合を続けないことを決め、被害届を提出する方針を取った。