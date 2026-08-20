ジョン・ファン・デン・ブロムが退団を笑い飛ばし、率直に語る。「彼がいなくなってうれしいよ！」

ジョン・ファン・デン・ブロムは、FKカラバフ戦に向けて問題がひとつ減ったことを喜んでいる。UEFAカンファレンスリーグのプレーオフを前に、ESPNで退団したアブデラ・ズビルについて語った。

ミラン・ファン・ドンヘンはESPNでカリム・エル・アフマディとともに試合を展望し、さっそくこのフランス系モロッコ人MFの話題を切り出した。「カリムはズビルがいい選手だと言っていたけど、もう彼はいないからね」

ファン・デン・ブロムは笑いをこらえきれない。「間違いなくそうだね。彼がいなくなってうれしいよ」とFCトゥウェンテの指揮官は話した。「先週もディナモ・キーウ戦（2-0）に出ていたし、その後に契約を解除した。でも今どこにいるのかって？ たしか砂漠のどこかじゃないかな」

ヒバーニアンFCやRCランスなどでプレーした経験を持つこの元選手は、4月の時点ですでにカラバフ退団を発表していたが、ディナモ・キーウ戦後にアル・シャハニアSCへ移籍。今後はカタール・スターズリーグでプレーすることになる。

「ズビルは退団を望んでいた。でも、あなたは彼が去ることを喜んでいたわけですね」とファン・ドンヘンが冗談めかして言うと、59歳のアメルスフォールト出身指揮官は、34歳のズビルがアゼルバイジャンの相手チームにとって重要な戦力だったことを認めた。

「間違いなく絶対的な主力のひとりだった。だから、そういう選手が出ないのはいつだってありがたい」と認めた。それでもズビル不在にもかかわらず、ファン・デン・ブロムは強敵を予想している。指揮官によれば、カラバフは優れた攻撃的チームで、ほぼ全員がボールを受けたがり、その中でリスクを取れる選手たちをそろえているという。