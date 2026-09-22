「ジョン・ハイティンハはアヤックスで、もっと長く時間を与えられるべきだった」

マイク・フェルベイは、ジョン・ハイティンハが昨季のアヤックスでもっと長く時間を与えられるべきだったと考えている。アヤックス番の同記者が、『デ・テレグラーフ』のサッカーポッドキャスト『Kick-off』でそう語った。

ハイティンハは2025年夏、当時のテクニカルディレクターだったアレックス・クルースによって、退任したフランチェスコ・ファリオーリの後任に任命された。

この元DFは11月6日に退任を言い渡され、その後クルースも自らの結論を下してアヤックスを去った。最終的にアムステルダムのクラブはそのシーズンを5位で終えることになった。

司会のピム・セデーはポッドキャスト内で、ハイティンハはフレンデンロテレイ・エールディビジの7試合を終えた時点で、現アヤックス監督のミチェル・サンチェスより勝ち点を1多く積み上げていたと指摘している。

「その通り。1ポイント多かった。ハイティンハにももっと長い時間が与えられるべきだった。ハイティンハがこのアヤックスからミチェル以上のものを引き出せたとは思わないが、クルースとメノ・ファン・ヘーレン（ゼネラルディレクター、編集部注）がルイス・ファン・ハール（監査役会のアドバイザー、編集部注）からのプレッシャーに屈したという点は、やはり気になるところだ」とフェルベイは切り出した。

「ダニー・ブリントも、あの解任にはかなり強く関与していた。アヤックスは5位になったが、それはハイティンハでも十分達成できていただろう。ただ、この4試合の統計をもう一度見れば、ミチェルの方が上にいる」とフェルベイは締めくくった。