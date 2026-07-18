ジョン・デュランが欧州強豪へ移籍、買い取りオプションは3000万ユーロ。

ジョン・デュランは来季からベンフィカに加入する。このコロンビア人選手はアル・ナスルからレンタル移籍で、同クラブは財政難のため3,000万ユーロの買い取りオプションに合意した。

ウンベルト・デルガド空港でドゥランは「ここに来られてとてもうれしい。ポルトガル最大のクラブでプレーできることを神に感謝している」と語った。

22歳のストライカーは2023年初頭にシカゴ・ファイアからアストン・ヴィラへ移籍し、一気に注目株となった。

加入から2年後の2025年、彼は突如としてアル・ナセルへ移籍。移籍金は7700万ユーロで、2030年までの契約で年俸はボーナス込み2000万ユーロ超となった。

サウジアラビア移籍から半年でフェネルバフチェへレンタルされ、さらにシーズン半ばにゼニト・サンクトペテルブルクへ移籍した。

ロシアリーグ制覇後、アル・ナセルは再びデュランをベンフィカへレンタル。これによりベンフィカは今シーズン終了後、3000万ユーロで完全移籍できるオプションを得る。

「私は勝利が大好きな人間なので、勝つためにここに来ました。あとはチームメイトと仲良くなるだけです。ここに来られて嬉しいです」とデュランは語った。

「ベンフィカについてはすべて知っています。幼い頃からずっとベンフィカを応援してきました」。ベンフィカでは同胞のリチャード・リオスらとプレーし、彼を「良き友人」と呼んでいる。

2023年1月にもベンフィカ移籍が迫っていたが、当時監督のロジャー・シュミットがカスパー・テンステットを優先したため実現しなかった。その後、デュランはヴィラへ移籍した。

デュランの加入で、フルハムから移籍したマルコ・シルバ監督の攻撃オプションはさらに広がった。彼はフランヨ・イヴァノヴィッチや元エールディヴィジのスター、ヴァンゲリス・パヴリディスとポジションを争う。