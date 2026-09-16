ヴィレムIIのジョン・ステーへマン監督はユリアン・ブラントに強い感銘を受けたようだ。アヤックス戦（1-5で敗戦）後、『Voetbal International』との取材でそう語っている。

アヤックスとヴィレムIIは火曜日の夜、ヨハン・クライフ・アレナで対戦した。アヤックスは前半終了間際に2-0とし、後半にはさらにリードを広げた。

4-0となった場面でアウェーのヴィレムIIも1点を返したが、最後に締めくくったのはカスパー・ドルベリだった。デンマーク人FWが5-1を決めた。

試合後、ステーへマン監督は『VI』の取材に応じた。記者カルムン・ファン・アウドヘウスデンは、このブラントのような選手にどう備えるのかと指揮官に尋ねた。

「できる限り準備するしかない。ただ、彼は時おり天才的なプレーを見せる。それはそれでいいんだ。そういうものだからね。彼は本当に素晴らしい選手だと思うし、アヤックスにはそういう選手がほかにもいる」とステーへマン監督は締めくくった。

その後、ステーへマン監督はアヤックスがアレナで勝利したのは当然だったとしつつも、自チームが決め切れなかったチャンスを悔やんだ。「少しの運も必要だ。もちろんアヤックスの勝利は当然だった。ただ、こちらにも相手にダメージを与えられる場面はあったし、とりわけ立ち上がりはそうだった」