「ジョルティ・モキオ、アヤックスとの契約延長後、両親との連絡を絶つ」

『Voetbal International』のアヤックス担当記者ティム・ファン・ドゥインは水曜日の「パンテリック・ポッドキャスト」で、ジョーティ・モキオ（18）の両親が新契約交渉の長期化原因だったと語った。

アヤックスは先週、モキオがアムステルダムで契約延長したと突如発表した。これにより、このベルギー人若手は2031年半ばまで残留する。ファン・ドゥイン氏は、交渉が長引いた理由をこう説明する。「昨年10月頃には話が良い方向に進んでいた。しかし家族が強く介入し始め、特にモキオ本人にとって辛い問題となった」。

「モキオがアヤックスと契約したのは、18歳になって自分で判断できたからだ。彼は両親と対立し、ヘンダーソン並みの高年俸を要求したとされるが、本人にとってお金は問題ではなかった」とファン・ドゥインは断言する。

モキオ・シニアの疑わしい役割

事情に詳しい記者は続ける。「モキオは残留を強く望み、アヤックスの体制にも適応しようとしていた。しかし父親だけが彼を『金のなる木』と見なし、ビッグクラブへ移籍させようとした」と。

ある時点からアヤックスはモキオの父親との話し合いを拒否したが、本人とは関係を保った。彼らは約6時間で合意、契約書作成、アレーナへの移動、署名、写真撮影、プレスリリースまで完了させた。アヤックスの決断は、あるメッセージを示すためでもあった。

ヴァン・ドゥインがポッドキャストで語った状況は痛ましい。 「言わない方がいいかもしれないが、息子への支配を失った親のように見える。彼は18歳になり、自分で判断できる。収入はすべて父が管理し、彼は自分の金にも触れなかった。今は使えるようになったが、かわいそうだ。現在はアムステルダムの恋人の家に住んでいる」

現在は両親と連絡を取っておらず、ヨルディ・クライフの支援を受けて独立の道を歩んでいる。家族関係は極めて深刻な状況で、怒りが爆発寸前だという。

ファン・ドゥインは同情する。「18歳にとってこれは大きな打撃だ。自立すべき時期に人生が崩れかねない」。

「彼は今、実質的に親を失ったも同然だ。残っているのはエージェント、アヤックスの友人たち、同棲する彼女だけだろう。完全に途方に暮れることはないが、あの年齢で親を失うのは……法的には成人でも、精神的にはまだ子供だ」とファン・ドゥインは語った。