ジョルディ・クライフ、アヤックスの逸材について語ることを拒否

今季アヤックスで頭角を現しているアブデラ・ウアザネについて、ジョルディ・クライフは公の場で意見を述べることを拒んだ。急成長を続けるこのウイングは月曜日、ロンドで取り上げられる。番組はジッゴ・スポルトで放送されている。

「彼がここにいることを、我々は大いに喜ぶべきだ。数年かけて成長し、より強く、より良くなるのを見守ろう。今も一流のプレーを見せる場面はあるが、まだ成長が必要な場面も非常に多い。まだプレーが軽すぎるんだ」と、テオ・ヤンセンはウアザネを厳しい目で見ている。

「年齢によるものだ」とクライフも話に加わった。「誰もが経験する過程だ」。続いてアヤックスのディレクターは、2028年半ばまでアヤックスとの契約を結んでいるこのアタッカーについて、新契約に向けた動きがすでにあるのかと問われた。

「それについては話せない。彼は未成年だから、何も言えないんだ。才能はある。でも、褒めれば褒めるほど彼の値段が上がるから、私は何も言わないよ」と、クライフは冗談交じりに語った。

司会のワイツェ・ファン・デル・ホートはクライフに、ミチェル・サンチェスと選手について頻繁に話すのかを尋ねた。「先発メンバーを決めるのは彼だ。それは尊重しなければならない。選手を獲得したい場合には、共同でレポートを作る。だから、すべて一緒に進めている」

「先発メンバーは私が決めるわけではない。ただ、戦略については意見を言える。ステップアップできる優秀な若手がいるなら、別の選手と長期契約を結ぶべきではない。そうすると、その若手の道を塞いでしまうからだ。私が関わるのは、そういう部分が中心だ」と、アヤックスのテクニカルディレクターは強調した。

続いてファン・デル・ホートは、アヤックスが冬の中断期間に左ウイングの獲得を望んでいると話を向けた。「私は報道陣にはあまり好かれていないと思う。私はアヤックスのために働いているし、他のクラブに気づかれたくない。情報が表に出るほど、選手の獲得は難しくなるだけだ」