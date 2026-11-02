ヨルディ・クライフは、今季アヤックスで頭角を現したアブデラ・ウアザンについて、公の場で意見を述べることを拒んだ。急速な成長を見せるウイングのウアザンは、月曜日にジッゴ・スポーツの番組『ロンド』 で話題に上った。

「彼がここにいることを、我々は大いに喜ぶべきだ。数年かけて成長し、もっと強く、もっと良い選手になってもらおう。今も質の高いプレーを見せる瞬間はあるが、まだ成長が必要な場面も非常に多い。プレーがまだ軽すぎるんだ」と、テオ・ヤンセンはウアザンを厳しい目で見た。

「年齢によるものだ」とクライフも話に加わった。「誰もが経験する過程だ」。続いてアヤックスのディレクターは、2028年半ばまでアヤックスと契約を結ぶ同選手の新契約に向け、すでに動いているのかと問われた。

「それについては話せない。彼は未成年だから、何も言えないんだ。才能はある。でも、褒めれば褒めるほど彼の値段が上がるから、何も言わないよ」と、クライフは冗談交じりに答えた。

司会のワイツェ・ファン・デル・ホートは、クライフが選手についてミチェル・サンチェスと頻繁に話すのかを尋ねた。「先発メンバーを決めるのは彼で、私はそれを尊重しなければならない。選手を獲得したい場合は、一緒にレポートを作る。だから、すべて共同で進めている」

「先発メンバーを決めるのは私ではない。ただ、戦略については意見を言える。ステップアップできる優秀な若手選手がいるなら、別の選手と長期契約を結ぶべきではない。そうすると、その若手の道が塞がれてしまうからだ。私が関わるのは、どちらかといえばそういうことだ」と、アヤックスのテクニカルディレクターは強調した。

続いてファン・デル・ホートは、アヤックスが冬の中断期間に左ウイングを獲得したがっていると指摘した。「私は報道陣にあまり好かれていないと思う。私はアヤックスのために働いているし、ほかのクラブに気づかれたくない。情報が表に出れば、選手の獲得が難しくなるだけだ」