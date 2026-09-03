ジョルディ・クライフがAjax TVのインタビューで移籍期間を振り返った。アヤックスのテクニカルディレクターはマルコス・レオナルドとトル・アロコダレという2人のストライカーをアムステルダムに迎えたが、そのうちレオナルドはまだ印象を残せていない。それでもクライフはまったく心配していない。

25歳のトルはウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズから買い取りオプション付きのレンタルで加入した一方、アヤックスは23歳のレオナルド獲得に向けてアル・ヒラルへ約2000万ユーロを支払った。後者はここまで2得点を挙げているが、とりわけ目立っているのは、むしろ決め切れなかった（多くの）チャンスの方だ。トルは4ゴール2アシストを記録しており、しかもレオナルドより優先されて先発したのはまだ2試合だけだ。

「TDの仕事は、監督があらゆる試合であらゆる武器を使えるようなスカッドを作ろうとすることだ。なぜなら、どの試合も a different battle だからね」と、なぜトルとレオナルドを選んだのかという問いにクライフは答えた。「だから実際のところ、あらゆるタイプの選手が必要なんだ。ストライカーについても同じで、空中戦に強い選手が1人必要だし、10メートル走り込んで素早くシュートを打てる別の選手も必要になる」

「ストライカーについては、常に正しい位置にいることがとても重要だと私は考えている。そうすれば得点できる可能性がより高くなるからだ。みんな少しは文句を言えるだろう。『そうだ、あいつは多くの決定機を外している！』とね」とクライフはレオナルドを念頭に置きつつ話し、「でも彼はいつも正しい位置にいる。そうでなければ、そもそも決定機を外すこともないからね」

「もし誰かが一度も決定機を外さないのだとしたら、それは正しい位置にいないということを意味する。だから私は、選手たちが常に正しい位置にいる方を好む。今は入らなくても、近いうちに入るようになる。私にとっては、このリーグである程度の得点保証をもたらしてくれる2人の選手だ。そう感じるんだよ」

「時には選手に時間を与えなければならない。特に若い場合はね。でも2人の選手を見れば、キャリアの中でしっかりした数字を残してきた」とクライフは語る。土曜夜に行われる王者PSVとの上位対決でも、ミチェル・サンチェス監督は再びトルを選ぶ可能性が高い。

ドン＝アンジェロ・コナドゥは見通しの乏しさから、買い取りオプション付きのレンタルでロンメルSKへ移籍した。カスパー・ドルベアは移籍市場最終日にFCミッティランへ移籍する見込みだった。同クラブはトラブゾンスポルに売却したフランクリーノ・ジュの後釜を探していたためだ。しかし最終的に合意には至らず、デンマーク人FWはストライカーのポジションを争わなければならない。