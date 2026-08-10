『デ・テレグラーフ』の『Kick-off』ポッドキャストでマイク・フェルウェイが明かしたところによると、ジョルディ・クライフは夏の移籍市場の残り期間で大きなプランを描いているという。ミカ・ホッツが退団した場合、アヤックスは実に5選手の補強を望むことになる。

そのプラン自体はすでにある程度知られていたが、フェルウェイは今回さらに詳細を明かしている。「それはミカ・ホッツを含む他の選手たちの退団と密接に関係しているが、その場合は本当にあと5選手が必要になる」と彼は切り出した。

フェルウェイは、9月初旬に移籍期間が閉まるまでに、どのポジションを補強しなければならないかも正確に把握している。「左ウイング、右ウイング、6番、左SB、そして右利きのセンターバックだ」

「左SBではジョフレ・トレンツの名前がよく挙がっていて、それはかなり本格的だ。さらにクライフは、得点を決められて、裏へ抜ける動きもできる選手を両サイドに置きたがっている」とフェルウェイ。これはスティーブン・ベルフハイスにとっては好ましくない話でもある。

「ベルフハイスは当然、心配し始めなければならない。というのも、今は右ウイングに入っているが、そのプロフィールではないからだ。彼はむしろ足元でボールを受けることが非常に多い選手で、裏へ抜ける動きは少ない」

ベルフハイスはFKヴォイヴォディナ、シェルボーンFC、PECズヴォレ戦でいずれも先発したが、どうやらチーム内での自らのポジションを脅かされることを恐れなければならないようだ。それは先週日曜のミチェル・サンチェス監督の言葉からも、ある程度明らかになっていた。

「ミカが去れば、我々には裏へ抜けるタイプの選手が2人必要になる」と、このスペイン人指揮官は記者会見で語った。「スティーブン（ベルフハイス）は、ディフェンスラインの背後に入り込む選手ではない。ミカが去るなら、そうした特長を持つ選手を2人獲得しなければならない」