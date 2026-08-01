ジョルディ・クライフが明言「アヤックスはミカ・ゴッツをあと1年引き留めたい」

ミカ・ゴッツは売却対象ではない、あるいは「極めて難しい」と、ジョルディ・クライフがDe Telegraafに語った。アヤックスのテクニカルディレクターによれば、パリ・サンジェルマンはこのベルギー人アタッカーに対してまだオファーを出していないという。

金曜夜、ゴッツがPSGと交渉中であるというニュースが突如として報じられた。ファブリツィオ・ロマーノによれば、VriendenLoterijエールディビジのMVPは移籍に前向きだという。

このイタリア人移籍市場ジャーナリストは、アヤックスがこのウインガーに6000万ユーロを要求しており、ゴッツとPSGはすでにほぼ合意に達していると伝えていた。

クライフによれば、現時点でオファーは1件も届いていないという。「金額についてはそもそも話しませんし、今のところゴッツに対してオファーを出したクラブは1つもありません」

テクニカルディレクターによれば、オファーを出すこと自体にもあまり意味がないという。「私たちはミカに非常に満足しています。得点やアシストだけでなく、クラブ内でのプロフェッショナルな姿勢についてもです」

「彼には毎日より良くなりたいという意欲がある。今季の私たちにとって、彼を欠くことは実質的にできません。なぜなら、私たちはタイトルを勝ち取り、トロフィーを手にしたいからです」と、クライフはDe Telegraafで続けた。

「最終的にはゴッツのような選手たちは去ることになるでしょうが、それは正しいタイミングで、正しい価格であるべきです。私たちは少なくともあと1年は彼をアムステルダムに引き留めたい。彼は売りに出されていないし、そうでないとしても極めて獲得が難しいです」