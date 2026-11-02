アヤックスは昨夏、ユリアン・ブラントを獲得して周囲を驚かせた。その移籍をほとんど誰も予想していなかったことを、テクニカルディレクターのヨルディ・クライフは誇りに思っている。

ボルシア・ドルトムントで長年プレーした30歳のブラントは、昨夏には無所属となっていた。アヤックスは彼を移籍金なしで獲得し、驚きを呼んだ。

クライフは月曜日、ジッゴ・スポーツのロンドで、今夏のどの移籍を最も誇りに思うかと問われた。「一人について話せば、ほかの選手について話さないことになる。それは適切ではないと思う」と、まずは答えた。

「でも、ブラントの獲得は本当にうれしかった。あの経緯もね。誰も何も知らなかった。まったく誰もだ。彼と直接話すため、私は車でドイツまで行った」

「それがたまたま金曜日だった。週の中でも、いわば楽しい日だ。みんな外食に出かけていると、突然ブラントがアヤックスに来るという知らせが届く。そして、えっ、何も聞いていなかった。どうしてそんなことができたんだ？と思うわけだ」

「アヤックスにとっても、自分たちから一度、情報を発信することが大切だと思う。そして、いつ、どのように発表するかは我々が決める。私はそれが重要だと思った」とクライフは締めくくった。

ここまで、このドイツ人選手はアムステルダムで期待にかなり応えている。アヤックスでの公式戦17試合で8ゴール、2アシストを記録した。