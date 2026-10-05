ポルトガル代表のスター、クリスティアーノ・ロナウドの妻ジョルジーナ・ロドリゲスが、ソーシャルメディアの自身のアカウントに投稿していた、ポルトガル代表監督ジョルジェ・ジェズスへの激しい批判を含む投稿を削除した。これは、監督と代表キャプテンとの間で勃発し、国際マッチウィーク中にロナウドがポルトガル代表のキャンプを離脱する事態に至った騒動を受けてのものだ。

ジョルジーナは、かつてロナウドを指導したマンチェスター・ユナイテッドの伝説的な元監督サー・アレックス・ファーガソンの発言とされる、ジェズスのポルトガル代表スターへの対応を批判する内容を含む投稿をシェアしていた。

しかし、出回っていた引用はファーガソンによるものではなく、偽物であることが判明し、その後ジョルジーナは投稿を削除した。

削除された投稿には、ファーガソンのものとされる次の言葉が含まれていた。「もしジェズスが心の底で彼を起用するつもりがないと分かっていたのなら、なぜ彼を招集したのか。自らの支配力を誇示するためか。これは権威ではなく、自信のなさの表れだ」

さらにこの投稿には、ジェズスに関する物議を醸すもう一つの言葉も含まれていた。そこにはこう記されていた。「どうしてこの男がキリストの名を背負えるのか、私には分からない」

この一件は、ロナウドとジェズスの間で生じた緊張のただ中で起きたものだ。この緊張は、代表キャプテンが突如としてポルトガル代表のキャンプを離脱する事態で幕を閉じた。その後、ノルウェー戦での勝利とネーションズリーグ準々決勝進出を決めた後、監督は起きたことは「誤解」にすぎなかったと強調し、将来的なロナウドの代表復帰への扉を開いた。

また、ロナウドの友人であるエドゥ・アギーレも騒動について語り、ジェズスが代表キャプテンを「裏切った」と非難しており、ポルトガル代表のスターを取り巻く状況は依然として論争を呼び続けている。