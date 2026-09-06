ジョルジニオ・ワイナルドゥム（35）が新天地を見つけ、1年契約を結ぶことになる

ジョルジニオ・ワイナルドゥムはサウジアラビアを離れない。移籍市場の専門家ベン・ジェイコブズによれば、このフリーのMFはイティハド・クラブと1年契約に加え、1年延長のオプション付きで契約する見通しだ。

ワイナルドゥムは、この夏にアル・エティファクとの契約が満了したことでフリーとなっていた。現在35歳のロッテルダム出身MFは、同クラブで101試合38得点17アシストと成功した時間を過ごした。

とりわけ昨季のワイナルドゥムは、アル・エティファクで高い得点力を発揮した。34試合で17得点7アシストを記録し、チームの重要な戦力だった。右利きの同選手はワールドカップ行きを望んでいたが、代表監督ロナルド・クーマンに選外とされた。

ジェイコブズは8月、ワイナルドゥムがレアル・ソルトレイクと交渉していると報じていたが、どうやらアメリカのクラブとの合意には至らなかったようだ。

また、アラブ首長国連邦のアル・ジャジーラも、この経験豊富なMFの獲得に関心を示していた。だが、移籍先はイティハド・クラブとなり、同胞のスティーブン・ベルフワインとチームメートになる。

イティハド・クラブは長い間、フェイエノールトのアニス・ハジ・ムサにも狙いを定めていた。ただ、この話はサウジアラビアのクラブがロッテルダムのクラブに銀行保証を提出したがらないため、現在は破談になったようだ。

イティハドは今週日曜にも、エスミル・バイラクタレヴィッチへの関心を把握しているPSVに接触する可能性がある。日曜のアヤックス戦でも得点を決めたこのボスニア人選手は、ゼニト・サンクトペテルブルクのルイス・エンヒキと並び、ハジ・ムサに代わる候補と見なされている。



