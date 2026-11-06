ジョルジェ・ジェズス、ロナウドのポルトガル代表からの突然の離脱に言及「興味はない」

ジョルジェ・ジェズス監督は金曜午後、クリスティアーノ・ロナウドのポルトガル代表からの離脱について詳しく語った。代表監督は自身に非はないと考えている。

ロナウドは木曜午後、動画メッセージを通じて、今後ポルトガル代表ではプレーしないと突然表明した。招集候補のリストには入っていたにもかかわらず、だ。

前回の移籍期間には、ジェズス監督とロナウドの間でひと悶着があった。ロナウドはノルウェー戦に出場しないはずだったが、ウォーミングアップを求められた。結局出場機会はなく、バロンドールを5度受賞したロナウドは怒りを募らせた。

ロナウドはプライベートジェットに乗り、ポルトガル代表の合宿を直ちに離れることを決めた。これにより255ユーロの罰金を科されたものの、次のUEFAネーションズリーグの試合には「普通に」出場できるとみられていた。

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しかし木曜朝、ロナウドが二度とポルトガル代表でプレーしないことが突然明らかになった。この知らせはジェズス監督にとっても驚きだった。「私が知ったのは、皆が知ったのと同じ時だ。彼が公開した動画の後、皆さんが聞いたのと同じように、ちょうど昨日伝えられた。それまでは何も知らなかった。彼はプレーし、ゴールを決め、私が選んだメンバーの一人だった」

ジェズス監督は自身に非はないと語る。「彼の離脱について、私は何も罪悪感を抱いていない。物事を早めた可能性はあるが、私のせいではない。今回の招集であれ、その後の招集であれ、いずれそうなるという考えが彼の中にあった。彼の決断を尊重する。この1年半で、彼とは強い友情を築いてきた」

「何も変えない。まったく変えない。私は監督として判断を下したからだ。自分のチーム、ポルトガル代表のことを考えた判断だった。今回の事態を招くようなことは何もしていないと自覚している」

「過去に何があったかには関心がない。もちろん、彼が戻ってくると思っていた。彼を招集し、話をするつもりだったのは確かだ。だが、彼を尊重しなければならない。彼は代表を離れる時が来たと決めた。遅かれ早かれ、そうなるはずだった。今が退くのに最善のタイミングだと彼は考えたのだから、その判断を尊重しなければならない」と締めくくった。