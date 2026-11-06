共有 GOALをGoogleでフォロー

ポルトガル代表のジョルジェ・ジェズス監督は、クリスティアーノ・ロナウドの代表引退後、チームのリーダー陣をどう構成するか説明した。ロナウドが記録を打ち立て続けた23年間の代表キャリアを終えたことを受け、ジェズス監督はキャプテンマークを託す選手を代表出場数のみで決めると明言した。

広告

国の象徴を欠く新時代への船出

クリスティアーノ・ロナウドが23年間で代表234試合出場、146得点という記録を残して引退し、ジョルジェ・ジェズス監督率いるポルトガル代表は過渡期を迎えている。

ポルトガルがデンマーク、ウェールズとのネーションズリーグの試合に備える中、同監督はチームの安定を保ちながら、若い才能を組み込むことに力を注いでいる。

象徴的なキャプテンが不在となったことで、ジェズス監督には異なる攻撃の組み合わせを試す戦術的な選択肢が生まれた。

ジェズス監督、主将選出に代表出場数という明確な基準を示す

ロナウド不在のチームでリーダー陣がどう機能するかについて、ジェズス監督は代表出場数に基づく明確な基準でキャプテンを選ぶと説明した。

広告 広告

「代表チームでは、代表出場数に基づいて選ぶ」とジェズス監督は明言した。

Related Topics

「現時点で、この基準で際立っている選手は5人いる。興味深いことに、全員が私の指揮したクラブでプレーした選手だ。この考え方は変わらない」

ポルトガル代表で出場数の多いベテラン選手たち

ジェズス監督は、今後リーダーとしての責任を担うベテラン選手の中心となる顔ぶれを明かした。

広告

「クリスティアーノ・ロナウドに次いで代表出場数が多いのは、ベルナルド・シウバ、ルベン・ディアス、ジョアン・カンセロ、ルベン・ネヴェス、ブルーノ・フェルナンデスだ」と同監督は説明した。

「必ずしもこの順番ではないが、この5人だ」

広告

ベルナルド・シウバのクラブでの好調ぶりを高く評価

ジェズス監督はまた、レアル・マドリーのMFベルナルド・シウバを取り上げ、欧州クラブサッカーの最高レベルで安定して優れたプレーを見せていると称賛した。

「彼は自身の経験と、選手として持つ質をチームにもたらすことができる」とジェズス監督は語った。

広告

「レアル・マドリーで好調を維持している。世界最高のチームの一つであるレアル・マドリーのようなチームで先発するのは簡単ではない。ベルナルドの価値に疑いの余地はない」