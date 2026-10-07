ジョルジェ・ジェズス、クリスティアーノ・ロナウドの声明に意味深な反応

ポルトガル代表のジョルジェ・ジェズス監督は、クリスティアーノ・ロナウドの書簡について「読んでいない」と、自宅周辺で待ち構えていた記者団に火曜深夜に語った。

ジェズス監督は火曜夜、帰宅したところを大勢の記者に囲まれた。記者たちは、その日の夕方の終わりにロナウドが発表した長文声明についてコメントを求めた。

ロナウドの声明は次の通りだ。「代表監督は、ノルウェー戦でプレーしたいかと私に尋ねた。それは私の回復とトレーニング計画の範囲外だったが、もちろん私はイエスと答えた。すると彼は、30分出場することになるから準備しておくようにと言った」。ロナウドはハーフタイムからウォーミングアップを始めたが、投入されなかった。「代表監督は私に対する約束を破った」

試合後、ロナウドはアウェーまで駆けつけたサポーターに感謝を伝えなかった。「あれは私の過ちであり、あってはならないことだった。あの場で私たちを熱心に支えてくれたポルトガルの人々に謝罪する」。その2日後、ロナウドによれば、ジェズス監督とアル・ナスルのスポーツディレクターであるシモン・コウチーニョを交えた話し合いが行われたという。ロナウドは、その場でジェズス監督が記者会見において、ロナウドが自ら出場時間を求めたことは一度もなく、ウォーミングアップをさせながら起用しなかったのは誤りだったと認めることで合意したと主張した。

だが、ロナウドによれば、その約束はほとんど果たされなかった。「その態度は、私たちの会談とは何の関係もなかった。私には、到底ふさわしくないと思うような言い回しや攻撃的な態度が向けられた」。バロンドール5度受賞者にとって、それで限界だった。「彼が私にした約束を破ったのは、これで2度目だった」。その後ロナウドは荷物をまとめ、トレーニングキャンプを離れた。





その決断について、ロナウドは自ら責任を負った。「トレーニングキャンプを離れたことについて、チームメートに謝罪しなければならない。代表監督の言葉に対する信頼が完全に失われていたとしても、そうすべきではなかった」。さらに、ポルトガルサッカー連盟は自分を処分すべきだとまで考えている。「情状酌量の余地があってはならない。私は単なる1人の選手ではなく、キャプテンだ。そしてそれこそが加重要素になる」

それでも、決定的な別れというわけではない。ロナウドは後に「1試合または複数の引退試合」の時間が訪れると約束しつつ、当面はポルトガルのために戦い続けたい考えを示した。「身体的に問題がなく、クラブでプレーし、できればゴールも決めていれば、科される出場停止を消化した後、私たちの代表のために戦い、勝つために招集に応じるつもりだ」。そして声明をこう締めくくった。「これは、信じてほしい、まぎれもない真実だ」

ジェズス監督は火曜夜、ロナウドの声明を「読んですらいない」と語った。「私はポルトガルU-21代表の試合（チェコ戦、2-0で勝利、編集部注）に行っていた。そんな時間はなかった」と述べた。