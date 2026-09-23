クリスティアーノ・ロナウドは、ワールドカップ後に代表引退を真剣に考えていた。最終的に41歳のFWはポルトガル代表でプレーを続けることを決断し、同国は木曜日にネーションズリーグでウェールズと対戦する。

「分からない。その答えを知りたいとは思うが、自分でも分からない。30代前半の頃に、その瞬間を生きることを学んだので、分からない。でも、これが自分にとって最後の年になる可能性は十分にある。最後の試合になる時は知らせるよ」と、ロナウドのコメントを水曜日にASが伝えている。

ポルトガルにとっては、後の世界王者スペインに敗れてラウンド16で終幕したワールドカップ後、ロナウドはポルトガル代表での自身の将来について考えたという。「自分はいつも決断について考える。あらゆることを考える。こうしてここにいるということは、続けることを決めたということだ。会長と代表監督と話をし、彼らは自分を戦力として見込んでいる」

「自分は代表チームを引き続き助けられると思っている。ゴールだけでなく、これは新しい世代でもあるからだ。でも何より重要なのは、ピッチに立ち 続け、得点を重ねることだ」と、常に闘志を失わないロナウドは強調した。

41歳のロナウドは、今では批判をずっと気にしなくなっている。「これまで何度も言ってきたように、経験は時間とともに得られるものだ。批判する人は常にいる。たとえ自分たちがうまくやっていても、そしてまして悪ければなおさらだ」

「自分が何者かは分かっているし、子どもたちがクリスティアーノを大好きだということも分かっている。キャリア後も、人々にとって意味のある存在であり続けたい。クリスティアーノを評価してくれる人たちを大切にしているし、それが自分を幸せにしてくれる」と、ポルトガルのベテランは語った。

代表監督ジョルジェ・ジェズスはロナウドを高く評価している。「クリスティアーノはポルトガルの象徴だ。それは彼に毎試合プレーする権利を与えるものではないが、イメージしてもらうために言うと、我々は香港で彼抜きの試合を行い、観客は5000人だった。彼が出場した時は5万5000人だった。彼は木曜日にプレーするし、私はすぐに1点か2点を決めると見ている。その後、すぐに交代させるつもりだ」