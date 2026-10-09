フェイエノールトのMFヤクブ・モデルに、今季最初の出場時間が見えてきた。ポーランド代表MFは重いひざの負傷からほぼ回復しており、今週はチーム練習にフルで参加。ジョバンニ・ファン・ブロンクホルストも、その復帰が近づいていることを喜んでいる。

モデルは今年4月12日、NEC戦で重いひざの負傷を負った。長いリハビリ期間を経て、10月初旬に再びチームへ合流し、いまは復帰が近づいている。

「ヤクブは今週、フルでトレーニングをこなした」と、ファン・ブロンクホルスト監督は土曜夜のAZとのホーム戦を前にした金曜の記者会見で語った。「今後数週間で出場時間を得られることを願っている。それは非常にポジティブなことだ」

ファン・ブロンクホルスト監督は、モデルには十分に出場機会の見通しがあるとし、レフ・ポズナンからの関心が報じられているにもかかわらず、手放すことはできないと述べた。「いや、私としてはない。彼は優れた、フィジカルの強い選手で、どうプレーすべきかを分かっている」

「ピッチでの彼を見れば、私としては本当にここに残っていい選手だ。クオリティーとポテンシャルを備えた選手で、今は彼自身がコンディションを整えることが大事だ。特にこれから始まるこの期間は、できるだけ多くの選手を起用可能な状態にしておきたい。ヤクブがその一人になってくれることを願っている」

フェイエノールトは11月の次の国際Aマッチウィークまで厳しい連戦を迎える。AZ戦の後には、コモ（ホーム）、テルスター（アウェー）、レアル・ベティス（アウェー）、PSV（アウェー）、フォルトゥナ・シッタート（ホーム）、インテル（ホーム）、scヘーレンフェーン（アウェー）との試合が続く。

モデルに加え、ファン・ブロンクホルスト監督はハイス・スモールについても明るい知らせを伝えた。左利きの同選手は7月初旬から足首の負傷で離脱しているが、彼も近く復帰しそうだ。「ハイス・スモールはまだチーム練習には参加していないが、そこにはかなり近づいている」と、ジオは語った。